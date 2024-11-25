Мандарины могут подорожать на 20-30% перед Новым годом

Широкая география стран-импортеров позволит избежать дефицита цитрусовых Pixabay

В этом году мандарины подорожают перед Новым годом на 20-30%, хотя обычно цены на них в этот период снижаются. Так, по словам руководителя информационного агентства FruitNews Ирины Козий, обычно в это время география поставок переходит из стран Южного полушария в страны Северного, следовательно, логистическое плечо сокращается, стоимость и сроки доставки падают. Однако в этом году наблюдается комплекс проблем: во-первых, снижение урожая в Турции, а около половины российского импорта приходится на эту страну, во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. Следовательно, Марокко, Египет и Турция переориентируются на освободившиеся европейские рынки, пишет «Парламентская газета».



Насколько сильно подорожают мандарины, и так прибавившие в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 15-20%, сказать пока трудно: по словам Козий, это будет зависеть в том числе от курса рубля, который в последние дни снова начал снижаться. Однако по совокупности факторов можно прогнозировать рост цен не менее чем на 20-30%.



По словам заместителя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, за неделю средние оптовые цены на мандарины уже выросли на 4,9% и составили 92 руб./кг. «На стоимость цитрусовых влияют курс валют, стоимость логистики и наценка розничной торговли. Это значит, что цены на мандарины будут зависеть от курсовой динамики, стоимости фрахта судов и автомобильных грузоперевозок и политики торговых сетей», — сказал он «Парламентской газете». При этом он добавил, что хоть поставки, скорее всего, и упадут, но широкая география стран-импортеров позволит избежать дефицита.



По данным Руспродсоюза, в январе-июне 2024 года импорт мандаринов из Турции составил 207,76 тыс. т, что на 3% выше уровня прошлого года. С ноября на российский рынок также начинают поступать мандарины из Марокко, присутствуют мандарины из ЮАР, Китая и других стран.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что снижение урожая мандаринов уже заложено в нынешних ценах, и они однозначно выше, чем в прошлом году. Кроме того, курс рубля снижается, и это тоже отражается на закупочных ценах. «Вопрос не столько в относительно низком урожае и курсе, а в том, что к Новому году мандарины у нас всегда дорожают», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». По оценкам «Технологий Роста», цены на них растут за две недели до праздника и в течение двух недель после него, и обычно подорожание составляет 15-20% от не новогоднего периода.



Раньше на российском рынке были массово представлены марокканские мандарины, но в последние годы лидером по поставкам является Турция, и на данный момент альтернатив республике нет. Это связано с небольшим для России объемом производства в Абхазии и в целом в странах бывшего СССР. Собственное производство в России отсутствует, хотя проекты по закладке садов на Северном Кавказе есть, но все же климат в стране не соответствует условиям для выращивания мандаринов. «Мы всегда будем зависеть от импорта цитрусовых», — уверена Решетникова.



В целом ввоз фруктов в Россию в этом году, скорее всего, сократится, но уже точно можно говорить об изменении структуры стран-поставщиков. Так, ушли почти все недружественные страны. «Это привело к тому, что у нас, например, стало меньше груш — они, в основном, шли к нам из европейских стран. Ухудшилось и предложение, и качество, и цены на них заметно выросли», — отметила Решетникова».



В то же время стало больше винограда из Средней Азии, также наращивает свою долю Китай, продолжает она. Особенно много овощной и фруктовой продукции из КНР на Урале, Дальнем Востоке, а на Европейской территории страны реализуются только дорогие и лежкие товары — чеснок, виноград, груши и др. Также в этом сезоне выросли поставки ягод из стран бывшего СССР. Кроме того, продолжает Решетникова, в России сохраняется интерес к экзотическим фруктам. Но объясняет она это не увеличением доходов населения — большая часть этого роста «съедается» инфляцией. По мнению эксперта, повышенный интерес объясняется развитием потребительского поведения и желанием себя порадовать.



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