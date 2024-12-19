ФАС проверит цены на гречку

С 10 по 16 декабря гречка подорожала в среднем на 0,7% М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что обратилась в Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, запросив информацию о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар. Если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы, говорится в сообщении службы.



По данным Росстата, с 10 по 16 декабря гречка подорожала в среднем на 0,7%, что стало наиболее сильным недельным повышением цены на эту крупу в 2024 году. До этого недельным максимумом был рост цены на 0,33% — на неделе к 7 октября и к 11 ноября. При этом на предыдущей неделе гречка подешевела на 0,13%. По сравнению с концом ноября цена увеличилась на 0,62%, однако относительно конца декабря 2023-го гречка стоит на 6,59% меньше.



По данным Минсельхоза, к концу ноября урожай гречихи был на уровне 1,3 млн т в бункерном весе против 1,6 млн т годом ранее, ее урожайность сократилась с 13 ц/га до 12,1 ц/га. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году он ожидает урожай гречихи примерно на уровне 1,16 млн т в чистом весе, тогда как в 2023-м он стал вторым после рекорда 2017-го и составил 1,475 млн т. Учитывая то, что внутреннее потребление составляет менее 1 млн т, производство более чем достаточное, оценивал эксперт, также отмечая, что цены на гречиху и гречку будут стабильными.



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