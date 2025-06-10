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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Отраслевые объединения просят правительство не поддерживать законопроект о «российской полке»

По их мнению, он нарушает принцип свободы экономической деятельности

| Агроинвестор |

Расширять присутствие российских производителей на полках магазинов нужно рыночными методами
Расширять присутствие российских производителей на полках магазинов нужно рыночными методами

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также объединения производителей и поставщиков продуктов питания, среди которых Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, «», Рыбный союз и другие, обратились в правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о «российской полке», пишут «Ведомости». Законопроект, который обсуждается с 2023 года, в случае его принятия обяжет продавцов выделять определенное место на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Законопроект поддерживает Минпромторг, тогда как ФАС и Минэкономразвития ранее критиковали документ.

Авторы письма отмечают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров. Так, пищевая отрасль опасается дальнейшего расширения положений этого закона и новых попыток вмешательства во взаимоотношения торговых сетей с производителями. В письме отдельно говорится о товарах, локализованных в России международными компаниями. Такая продукция лишается преференций, хотя транснациональные холдинги могут быть российскими резидентами, которые платят здесь налоги, создают рабочие места, делают инвестиции и используют отечественное сырье, подчеркивают авторы обращения. При этом товары, произведенные в странах ЕАЭС, попадут на национальную полку.

Расширять присутствие российских производителей на полках магазинов нужно рыночными методами, уверены представители отраслевых объединений, например, путем инвестиционных и налоговых льгот, субсидий на научно-исследовательские работы, мер маркетинговой поддержки. При этом Ассоциация компаний розничной торговли ранее оценивала, что среди продовольственных товаров в магазинах от 80% до 99% в зависимости от категории можно отнести к отечественным.

Между тем, как следует из результатов опроса, проведенного журналом Поле.РФ на исследовательской платформе «Тет-о-твет» аналитического центра НАФИ, только 20% респондентов выступают за полное самообеспечение продуктами питания, тогда как 64% — за разумный баланс с импортом. Проголосовавшие за полную продовольственную независимость считают, что такой путь правильный, даже если он приведет к сокращению ассортимента и увеличению стоимости продуктов. В то же время 33% опрошенных уверены, что России нужно делать ставку на собственные ключевые продукты питания, а остальное по необходимости закупать в других странах. Еще 31% участников опроса полагают, что самое главное — качество и доступность продуктов питания, даже если они импортные.

«Опрос показал, что большинство россиян не готовы бездумно жертвовать своими интересами и продуктовыми предпочтениями, выбирая, напротив, баланс между импортом и импортозамещением. Это говорит об осознанности потребительского поведения, когда человек желает иметь свободу выбора продуктов и самостоятельно решать в пользу того или иного поставщика», — отметил заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

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