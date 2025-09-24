За четыре года реализации госпрограммы в оборот может вернуться 3,2 млн гектаров земель

3,3 млн га — это уже опустыненные земли Pixabay

Площадь неиспользованных сельхозземель, вовлеченных в оборот с 2022 года в рамках госпрограммы «Земля», к концу 2025-го может достичь 3,2 млн га, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщил «Интерфакс». По планам, к 2030 году необходимо вернуть в оборот 13,2 млн га.



Программа «Земля» также предусматривает меры по мелиорации. Лут, в частности, обратила внимание на лесомелиорацию, которая призвана предотвращать опустынивание земель, которому уже подвержены 14 регионов — 10 млн га сейчас в высокой степени деградации, 3,3 млн га — это уже опустыненные земли. «Надо понимать, что вся история с лесомелиорацией — это очень небюджетно. И очень масштабно, — подчеркнула министр. — Один госбюджет не справится никогда, и мы будем отставать и отставать. Надо поднимать вопрос о том, чтобы наши сельхозпроизводители тоже участвовали в этой истории».



Сейчас участникам программы компенсируют 90% затрат на мероприятия по лесомелиорации, однако эта мера поддержки не пользуется спросом, «потому что нет обязательных требований, это никому неинтересно», отметила Лут. «Но сельхозпроизводители не смотрят чуть дальше: пройдет пять лет и у них вместо земли будет песок», — добавила глава Минсельхоза.



«Мы сделали межведомственный план по предотвращению опустынивания, сейчас заканчиваем наши карты-схемы. В 2026 году, в первом квартале, должны их закончить. И будем, соответственно, предлагать решения», — приводит слова Лут «Агроэксперт». Также она попросила Совет Федерации поддержать агроведомство в вопросе необходимости вовлечения сельхозпроизводителей в лесомелиорацию, чтобы сохранить земли.



В августе комиссия Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» предложила включить меры по борьбе с опустыниванием земель в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», писал «Агроинвестор». Заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин тогда отмечал, что эффективной мерой по борьбе с опустыниванием земель может стать разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта.



