Доходы бюджета от экспортных пошлин на зерно планируется увеличить почти в два раза

Темпы экспорта зерна ниже, чем годом ранее

Доходы федерального бюджета от экспортных пошлины на зерно в 2026 году предусмотрены на уровне 135,8 млрд руб., что почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 году (76,4 млрд руб.), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года. В 2027 году предусмотрено поступление 152,37 млрд руб., в 2028-м — около 158,6 млрд руб.



Экспорт зерна во втором полугодии текущего года идет вяло — его темпы ниже, чем в аналогичный период годом ранее, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «И, хотя урожай зерна в этом сезоне будет больше прошлогоднего, и добавит экспортный потенциал, это еще не значит, что произойдет быстрая активизация отгрузок, так как курс рубля достаточно крепкий. Это тоже одно из препятствий для наращивания экспорта. В таких условиях собрать планируемые суммы за счет пошлин нереально», — сказал он «Агроинвестору».



В целом экспортная пошлина на зерно серьезно вредит рынку, так как подрывает производственный потенциал, разрушает рыночные основы, создает дополнительные риски, продолжает он. «Инвестиционная активность в зернопроизводстве падает. Если пошлины отменить, то она будет выше, а значит, и налогов в бюджет поступит больше. В этом случае свою выгоду получат и сельхозпроизводители, и государство», — подчеркивает Злочевский.



Кроме того, в 2026 году доходы бюджета от экспортных пошлин на масличные культуры и масла должны составить почти 63 млрд руб. против 44,8 млрд руб. в этом году. В 2027-м эти пошлины могут пополнить бюджет на 76,4 млрд руб., в 2028-м — на 60,1 млрд руб., пишет «Интерфакс».



Согласно прогнозу бюджета, поступления от пошлин на масличные и масла в 2026 году вырастут на 40%, что видится оптимистичным показателем даже в связи с ожидаемыми рекордными урожаями масличных культур и возможным введением дополнительной экспортной пошлины на лен, прокомментировала «Агроинвестору» аналитик OleoScope Лилия Варыгина. «Скорее всего, эти цифры являются не точным прогнозом, а бюджетным ориентиром», — полагает она.



Прогноз экспорта подсолнечного масла в следующем сезоне аналитиками Центра ценовых индексов был повышен до 5,2 млн т с 4,9 млн тонн в этом (примерно на 6,1%), однако этот рост не оправдывает столь значительное увеличение поступлений, считает эксперт. «Не последнюю роль будет играть и плановое ослабление курса национальной валюты, которое также заложено в проекте бюджета, — подчеркивает Варыгина. — Таким образом, реализация планов будет напрямую зависеть от сохранения и дальнейшего повышения цен на глобальном рынке и наращивания возможностей экспорта готовой продукции с учетом паритета внутренней стоимости сырья и экспортных цен».



