Сбор картофеля может приблизиться к 8 млн тонн

Участники рынка недовольны ценами на свою продукцию и могут уйти с рынка в следующем году Pixabay

В этом году ожидается урожай картофеля выше, чем в прошлом — почти 7,5 млн т против 7,3 млн т, а к 2030-му производство, по прогнозам Минсельхоза, увеличится до 8,6 млн т, рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». В союзе считают, что этот прогноз реализуемый. «По нашим оценкам, в этом сезоне урожайность картофеля увеличилась на 20-30% к прошлому году, и несмотря на то, что площади незначительно расширились, мы можем даже подойти к урожаю в 8 млн т», — оценил Красильников.



С начала 2000-ных в товарном секторе производство картофеля выросло в четыре раза — с 2 млн т до рекордных 8,6 млн т в 2023-м, напомнил он. Однако, подчеркнул эксперт, такой рекорд частично вышел картофелеводам боком: цена с октября по май была на крайне низком уровне — в среднем, она составляла порядка 10 руб./кг, и ряд игроков в сезоне-2024/25 ушли с рынка.



Под урожай 2024-го площади под картофелем сократили на 30 тыс. га, в итоге урожай снизился до уровня сезона-2021/22, до 7,3 млн т. «То есть недобрали в прошлом году 1,3 млн т картофеля — это потребление Москвы и Московской области, — уточнил Красильников. — У картофелеводов цена была неплохая весь прошлый сезон, но при этом они получили пристальное внимание со стороны регулятора». При том, что даже при цене картофеля 90-100 руб./кг в рознице средний россиянин тратил на «второй хлеб» 400-500 руб. в месяц. И уже сегодня в союзе отмечают снижение цен на картофель — в конце сентября в опте они в среднем составляли 12 руб./кг, а иногда и ниже, в зависимости от качества и региона. «Из-за аномального переувлажнения во многих регионах Сибири и Северо-Запада отмечается бурное развитие фитофтороза. В основном от этого заболевания страдают хозяйства населения, но и товарный сектор тоже вынужден кратно увеличить применение средств защиты растений, чтобы бороться с этим заболеванием», — отметил Красильников.



Драйверами для развития отрасли являются переработка и экспорт как столового и семенного картофеля, так и продуктов его переработки. Однако в части экспорта картофелеводы сталкиваются с тем, что им не выдают документы на вывоз. «Наш картофель ожидали в Белоруссии, в Казахстане и в других странах. Мы с подачи Минсельхоза последние пять-шесть лет принимали массу усилий для того, чтобы наладить отношения со странами постсоветского пространства, наладили отношения с Сербией, Турцией — и вдруг нам просто не выдают фитосанитарные сертификаты. Без каких-то комментариев», — поделился эксперт. В итоге отгрузки по итогу сезона-2024/25 на внешние рынки снизились в 10 раз относительно предыдущего сельхозгода.



Кроме того, в ожидании определенного дефицита было принято решение обнулить таможенные пошлины на импортный картофель в сезоне-2024/25. «В результате импорт у нас вырос в четыре раза. А фермеры Астраханской, Ростовской областей и Краснодарского края, которые уже даже получили авансы из Беларуси и Казахстана, не смогли вывезти продукцию. В итоге рынок перегрелся, цена на ранний картофель урожая текущего года рухнула. И последствия мы сейчас ощущаем и на позднем картофеле», — рассказал Красильников. Ряд фермеров, по информации Картофельного союза, уже планируют не сажать картофель в 2026 году.



