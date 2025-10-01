В 2026 году объем переработки картофеля может составить 3,4 млн тонн

Рынок картофеля фри, возможно, будет перенасыщен flickr.com

В 2026 году объем переработки картофеля может составить 3,4 млн т против 1,6 млн т в 2020-м, рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». «На выходе у нас два крупных проекта — в Калининграде мощностью 200 тыс. т по сырью. И огромный проект реализуется “Мираторгом” мощностью порядка 200 тыс. т в пересчет на сырье с семеноводством в Калининграде и выращиванием клубня в Брянской, Тульской и Орловской областях», — уточнил он.



Компания «Агрико» в этом году тоже запускает завод по производству картофеля фри. И рынок фри, скорее всего, будет перенасыщен, соответственно, наши предприятия должны будут наращивать экспорта данной продукции, отметил он. Также развивается производство чипсов и картофельных хлопьев, которые успешно экспортируются.



Картофель — стратегическая культура, поэтому ведется активная работа по импортозамещению его семян и выведению сортов отечественной селекции. В декабре 2022 года, напомнил Красильников, правительство издало распоряжение, согласно котором к 2030 году на наших полях доля картофеля сортов российской селекции должна достигнуть 50%. Это достаточно смелые ожидания, считает эксперт: сегодня только 10% картофеля в товарном секторе выращивается из сортов отечественной селекции.



«Да, реализуется ФНТП, по которой предусмотрено порядка 10 млрд руб. на выведение сортов отечественной селекции, и благодаря ей уже получено порядка 30 сортов, но в основном это сорта столового назначения. Есть два-три сорта, которые интересны для промышленной переработки — на фри и чипсы. Ведущие переработчики уже обратили на них внимание. Но сорта есть, а семян в промышленном масштабе — нет. И это проблема», — отметил Красильников.



При этом второй год картофелеводы находятся в условиях квотирования. Если раньше ежегодно завозилось порядка 10-13 тыс. т семян высоких репродукций из Европы, то в прошлом сезоне из Германии было поставлено всего 990 т семян, а в этом сезоне квоты дали на 12 тыс. т, но, в силу определенных причин, ни одной тонны не завезли. «Без семян картофеля мы не остались, но у нас каждый год падает их качество, — подчеркнул Красильников. — Репродукция опускается, и переработчики уже обращают внимание на то, что качество сырья, которое поступает на их заводы, оставляет желать лучшего».



