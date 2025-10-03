Депутаты снова предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих

Сейчас подобная программа уже действует в ряде регионов страны М. Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым предложили ввести продовольственный сертификат для малоимущих граждан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Согласно документу, номинальная стоимость продовольственного сертификата, предположительно, составит 30% от прожиточного минимума. Получить его смогут граждане, постоянно проживающие в стране, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума субъекта России.



Продуктовые карты сегодня используются властями в нескольких регионах страны: в Москве, Ямало-Ненецком округе, Адыгее, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях, Вологодской, Сахалинской, Ленинградской областях. Такая мера социальной поддержки представляет собой электронный сертификат, который выпускают к карте «Мир» или социальной карте жителя региона. В зависимости от региона и возможностей регионального бюджета размер поддержки различается. Однако введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период непростой экономической ситуации и, как следствие, снижения доходов населения, является крайне важной и своевременной мерой, уверены авторы инициативы.



Потратить действующие в регионах сертификаты можно только на покупку продуктов питания по утвержденному перечню в определенных торговых точках, если им не воспользуются до конца расчетного периода, то денежные средства «сгорают», электронный сертификат нельзя обналичить.

Ранее депутаты и Минпромторг неоднократно выступали с инициативой ввести федеральные продовольственные сертификаты. В 2021 году президент Владимир Путин говорил о готовности рассмотреть вопрос их выдачи малоимущим. Он тогда отмечал, что у подобных сертификатов есть свои положительные стороны, но есть и ряд «проблемных вопросов». Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда тогда говорила «Агроинвестору», что с 2014 года идут разговоры о введении федеральной программы выдачи сертификатов, но нет идеи, как организовать отбор нуждающихся, довести до них поддержку, создать условия, чтобы эти меры помогали людям, но при этом стимулировала их к тому, чтобы они смогли зарабатывать и жить дальше без этой поддержки, ведь она не может быть постоянной. Шагайда отмечала, что в программах продовольственной помощи в других странах часто видно, что условие ее предоставления — поиск получателем работы или переобучение. «Государство и в том и другом вопросе должно также способствовать переобучению, созданию условий для развития инициативы и возможности работать», — уверена она.



Центробанк ранее также высказывался по поводу поддержки малоимущих. Адресная помощь нуждающимся эффективнее регулирования цен на продукты питания, говорилось в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?». Аналитики регулятора уверены, что такая поддержка является одним из способов борьбы с инфляцией, в то время как прямое регулирование цен приостанавливает их рост только на время и может отрицательно повлиять на экономику. Регулирование цен на государственном уровне создает дисбаланс на рынках товаров, что может привести к негативным последствиям для регулируемых отраслей и экономики в целом, отмечалось в документе.



