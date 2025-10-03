В России собрано около 22,7 млн тонн сахарной свеклы

Валовой сбор ожидается на уровне свыше 48 млн тонн Pixabay

В России собрано около 22,7 млн т сахарной свеклы — на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Минсельхоз. Среди регионов-лидеров по производству — Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Башкортостан и Татарстан. В целом урожай сахарной свеклы в этом году ожидается на уровне 48,1 млн т, что на 6,7% больше показателя 2024-го, прогнозирует ведомство.



Средняя урожайность агрокультуры, по данным министерства на 2 октября, составила 384 ц/га — на 4% больше, чем годом ранее. В том числе в Рязанской области показатель достиг 513,7 ц/га (398,3 ц/га в 2024 году), в Оренбургской — 500 ц/га (450 ц/га), в Алтайском крае — 558,4 ц/га (533,2 ц/га), в Саратовской области — 497,4 ц/га (323,1 ц/га), в Башкортостане — 486,2 ц/га (452,5 ц/га), в Тамбовской области — 459,1 ц/га (373,8 ц/га), в Курской — 441,9 ц/га (433,5 ц/га), в Липецкой — 436,7 ц/га (356,4 ц/га), в Воронежской области — 403,3 ц/га (345,3 ц/га). Также заметный рост урожайности отмечается в Брянской, Орловской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областях, в Татарстане, Мордовии и других регионах, говорится в сообщении Минсельхоза.



По данным Евразийской сахарной ассоциации на 1 октября, в России было произведено 2,02 млн т сахара — на 110 тыс. т больше, чем годом ранее. Переработку сахарной свеклы ведут все 66 заводов. «С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн т, что на 300 тыс. т больше уровня прошлого года, приводит ТАСС слова председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина. — Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ».



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом сезоне производство сахара составит 6,6 млн т против 6,37 млн т в прошлом. Импорт, представленный в основном Белоруссией, ожидается на уровне 290 тыс. т, с его учетом переходящие запасы ожидаются на уровне 350 тыс. т при потреблении в 5,65 млн т. В итоге в текущем сезоне есть вероятность формирования экспортного излишка до 1,59 млн т сахара.



