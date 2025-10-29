В следующем году спрос на картофель может вырасти

Минсельхоз не ожидает «перекосов» цен на картофель Pixabay

Минсельхоз не ожидает «перекосов» цен на картофель, по итогам года его урожай в организованном секторе превысит показатель 2024-го примерно на 300 тыс. т, сказала глава ведомства Оксана Лут, выступая в Госдуме, пишет ТАСС. «Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный», — отметила она.



В Картофельном союзе согласны с позицией Минсельхоза относительно цен на картофель и увеличения его урожая относительно 2024 года. «Валовый сбор в товарном секторе действительно ожидается выше уровня прошлого года, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор союза Алексей Красильников. — В 2024-м, по официальным данным, сельхозпредприятиями было собрано 7,4 млн т картофеля, в 2025-м, по нашим прогнозам, урожай составит около 8 млн т, причем мы не исключаем, что показатель может быть и чуть выше». Это связано не с увеличением площадей — они относительно предыдущего сезона даже немного сократились по данным Росстата, — а с достаточно благоприятными погодными условиями для вегетации картофеля и высокой урожайностью в этом году по сравнению с предыдущим, добавил он.



«Хотя аномально большое количество осадков в июле и августе, скорее всего, негативно скажутся на качестве картофеля, прежде всего, выращенного в секторе ЛПХ, — отметил Красильников. — Это связано с поражением клубней фитофторозом — заболеванием, которое негативно отражается на лежкости картофеля». Соответственно, с конца зимы 2026 года может наблюдаться повышенный спрос на картофель в рознице. На текущий же момент в Картофельном союзе наблюдают небольшое увеличение цены в оптовом секторе, но оно очень несущественное. «У регулятора в лице Минсельхоза, Минпромторга или таможенной службы нет повода применять меры тарифного или нетарифного регулирования для обеспечения населения страны доступным картофелем», — подчеркивает эксперт. Сейчас цена весового немытого картофеля в опте в зависимости от региона варьируется от 17 руб./кг до 21 руб./кг.



Красильников рассказывает, что Минсельхоз и Минпромторг подготовили законопроекты, предполагающие новации в отношении долгосрочных договоров между поставщиками и торговыми сетями на социально значимые продукты, в том числе предусматривающие, что в них должна быть заложена цена, которая не может изменяться в течение года. В Картофельном союзе считают, что это не совсем правильно. «Ранее мы сами выходили с предложениями о том, что в долгосрочные договора действительно должен быть заложен механизм ценового регулирования, по крайней мере, применительно к картофелю и овощам открытого грунта», — добавляет Красильников. Это, по его словам, было бы оптимальным способом решить ряд вопросов, в частности, связанных с волатильностью цен на картофель, которая особенно остро наблюдалась в прошлом сезоне.



«Но мы предполагали, что ценовые диапазоны на картофель могли бы оговариваться в рамках таких долгосрочных договоров не на весь год, а в квартальных интервалах», — продолжает эксперт. Ситуация на рынке в течение года меняется в связи с множеством факторов, которые зачастую просто не предсказуемы. Красильников напоминает, что в прошлом сезоне были обнулены таможенные пошлины на ввоз картофеля в результате чего его импорт вырос почти в четыре раза и «подрезал» цены, в том числе на ранний картофель урожая 2025 года, что очень негативно отразилось на доходности картофелеводов в южных регионах страны и может спровоцировать сокращение площадей в будущем сезоне.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

