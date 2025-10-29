Владимир Путин: потребление рыбы отстает от нормы

Экспорт рыбной продукции в этом году может составить около $6 млрд Pixabay

Пока уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом. Об этом в ходе совещания с членами правительства сказал президент Владимир Путин. В тех странах, где этот уровень достаточно высокий, увеличивается продолжительность жизни, обратил внимание он. «У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, должно быть больше», — отметил глава государства. Установленная Минздравом норма потребления рыбы составляет 28 кг на человека в год.



Россия располагает уникальными запасами водных биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку, подчеркнул Путин. В приоритете должны быть интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов страны могли купить ее по доступной цене, отметил он.



По итогам года вылов водных биоресурсов составит около 4,7 млн т, этого будет достаточно как для обеспечения внутренних потребностей страны, так и для экспорта, сообщил в ходе совещания руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. С начала года российскими рыбаками во всех промысловых районах добыто более 4 млн т — на 4% меньше, чем в аналогичный период 2024-го. По его словам, по некоторым видам рыбы, например, по минтаю, сельди и дальневосточным лососям, в этом году вылов выше прошлогоднего. «По другим, ввиду биологического состояния запасов и гидрологии, вылов ниже, например, по треске в Баренцевом море и сардине иваси на Дальнем Востоке», — добавил Шестаков. Из-за миграции сардины иваси в этом году вылов может снизиться по сравнению с 2024-м, когда было добыто более 4,9 млн т водных биоресурсов. Кроме добычи водных биоресурсов серьезный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса вносит производство товарной аквакультуры. По итогам первых трех кварталов этого года ее производство увеличилось на 4%, сравнил глава Росрыболовства.



Экспорт рыбной продукции в этом году может составить около $6 млрд, оценил Шестаков. В январе-июле поставки составили 1,3 млн т, что на 3% выше уровня 2024 года, в стоимостном выражении они выросли на 8%, до $3,3 млрд. В 2022—2024 годах произошли ощутимые изменения в работе российского рыбохозяйственного комплекса, связанные с внешнеэкономическими факторами и ограничениями доступа к рынкам сбыта продукции в страны Северной Америки и Европейского союза. «Основными рынками сбыта остались преимущественно азиатские страны, и, как следствие, наблюдалось снижение экспортных цен на основные объекты промысла — минтай, сельдь, крабы и другие, — рассказал глава Росрыболовства. — В 2025 году ценовая ситуация изменилась, экспортные цены вернулись к средним за многолетний период, расширилась география наших экспортных поставок». Сейчас наша страна поставляет рыбу и морепродукты примерно в 90 государств, основными покупателями по- по итогам 2024 года были Китай и Республика Корея, добавил Шестаков.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

