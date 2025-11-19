Рестораторы обратились в Госдуму из-за условий продажи готовой еды в торговых сетях

разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Доля готовой еды в обороте крупных сетей сейчас составляет от 2,5-7%, но к 2030 году она может вырасти до 40%
Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в том числе готовую еду, пишет РБК. В пресс-службе Госдумы изданию сообщили, что обращение пока не поступало. Письмо было написано на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые в том числе касаются деятельности предприятий HoReCa. Рестораторы, указывает президент ФРиО Игорь Бухаров, обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж готовой к употреблению еды и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи, но к ним применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе. 

В письме также говорится, что федерация считает готовую еду, реализуемую в торговых залах, по сути, той же продукцией общественного питания. Но она дешевле для покупателей не только за счет масштабов бизнеса торговых сетей, но и благодаря отсутствию требований к оборудованию, помещениям и процессам. Это создает неравные условия для ведения бизнеса, убеждены во ФРиО. При этом владельцы ресторанов и кафе, в отличие от магазинов, инвестируют немалые средства в оборудование специализированных кухонь, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала, пояснил в разговоре с РБК Бухаров. Торговые сети же, по его словам, не всегда предусматривают надлежащие условия для производства и продажи кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать четкое разграничение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто нет мойки для рук или туалета.

В результате разница в регулировании, по мнению ФРиО, приводит к нечестной конкуренции, в которой участники рынка HoReCa вынуждены работать «в заведомо менее выгодных условиях». Готовая еда, которая продается в торговых залах, должна регулироваться по тем же принципам, что и деятельность кафе и ресторанов, считают рестораторы. Сейчас в законодательстве нет юридического определения «готовая еда», подчеркивает Бухаров. Адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Елизавета Меткина подтверждает: деятельность фуд-зон в супермаркетах определяется как розничная торговля, а не общественное питание. Это означает, что торговые сети при реализации готовой еды не оказывают услугу, как рестораны, а продают товары. И пока точка не признана общепитом, для нее не действуют самые жесткие требования, добавляет она.

В начале ноября группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым предложила запретить приготовление готовой еды в магазинах, поскольку совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией влечет существенные риски для здоровья граждан.


Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные «Нильсен» писали, что рост российского рынка готовой еды в ритейле в денежном выражении вдвое опережает динамику на товары повседневного спроса FMCG — 28,3% против 14% за период с июля 2024 года по август 2025-го. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что текущий объем этого рынка с учетом общепита и доставки готовых блюд из торговых точек оценивается в 3,8 трлн руб., а потенциальная емкость рынка — в 14 трлн руб. Доля категории в обороте крупных сетей сейчас составляет от 2,5% до 7%. «Торговые сети сегодня занимают примерно четверть объема рынка готовой еды, но к 2030 году могут занять до 40%», — прогнозирует председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сейчас крупнейшие игроки считают данную категорию стратегическим приоритетом. Так, президент X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 говорила, что «готовая еда — это то, что определяет магазин будущего в ритейле». Например, в розничных сетях X5 в 2024 году продажи готовой еды выросли на 56% по сравнению с 2023-м и составили более 4% выручки, а к 2029 году ожидается трехкратный рост. Как сообщили «Ведомостям» в «Ленте», продажи готовой еды в магазинах «у дома» сети также выросли больше чем на 50%. На долю готовой еды в обороте магазинов приходится больше 2% товарооборота, и эта доля растет из года в год.

Причина популярности готовой еды, по мнению экспертов рынка, кроется в демографических и социальных тенденциях. По данным , доля домохозяйств, которые состоят из одного человека, за 10 лет выросла почти в два раза и уже превысила 40%. В итоге меняется покупательское поведение — нет потребности в приготовлении пищи на большую семью, говорят в Х5. При этом в компании отмечают, что наибольшей популярностью категория «готовая еда» пользуется в городах-миллионниках. Количество соло-домохозяйств в таких городах также превышает среднестатистическое: в Москве — 52%, в Санкт-Петербурге — 48%. Кроме того, в мегаполисах уровень лояльности к готовой еде растет быстрее. Ведущий аналитик направления eGrocery Data Insight Ольга Пашкова среди причин тренда отмечает не только рост спроса, но и активное расширение предложения.

