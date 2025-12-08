Урожай яблок в этом году ожидается на уровне 2 млн тонн

Из-за нехватки рабочих рук и затяжной уборки значительная часть яблок опадает раньше, чем их удается убрать Pixabay

Урожай товарных яблок в этом году составит около 2 млн т — примерно как в 2023 году, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. В Центральной зоне производители плодов в целом и яблок в частности сработали хорошо и получили высокий урожай. «А вот урожай на Юге немного просел из-за возвратных заморозков весной», — отметил он. В прошлом году, напоминает Муханин, в Центре многие сады пострадали из-за возвратных заморозков, из-за этого их общий урожай был ниже, чем годом ранее.



Сбор яблок продолжается до сих пор: работников мало, поэтому темпы уборки затянулись — плодов в садах все еще много. И хотя теплая погода позволяет проводить сбор яблок, значительная их часть уже осыпалась. «Сезонные работники собирают и падалицу. А это значит, что товарного яблока будет меньше, чем могло бы, а технического — больше», — уточняет Муханин.



Цены на яблоки в опте, по его данным, растут, хотя и не кардинально. «Например, на старте сезона они были на уровне 50-60 руб./кг, потом увеличились до 70-80 руб./кг. Сейчас доходят до 100-110 руб./кг, а в отдельных случаях стоимость качественного отборного яблока в опте составляет и 130 руб./кг», — приводит данные он. Такие же цены в опте были и в позапрошлом году, уточняет эксперт. В 2024-м, напоминает он, в Центре России яблок почти не было, поэтому и не было на них цены.



В то же время, обращает внимание Муханин, в рознице стоимость яблок находится на уровне 250-290 руб./кг. «Мы не понимаем, как получаются такие цены на полке», — говорит он. По данным Росстата, средняя розничная стоимость килограмма яблок в ноябре составляла чуть более 157,1 руб., а к 5 декабря находилась на уровне 171 руб. Цены на яблоки в декабре выросли на 13,9 руб., или 8,8%. С начала года они стали дешевле на 18,9 руб./кг, или 11%.



Теплая погода осенью и в начале зимы — не повод опасаться за новый урожай, добавляет Муханин: в целом, она достаточно прохладная, чтобы деревья вошли в стадию покоя и подготовились к зиме.



