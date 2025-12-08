разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Урожай яблок в этом году ожидается на уровне 2 млн тонн

Теплая осень позволяет садоводам продолжать уборку даже в декабре

| Агроинвестор |

Из-за нехватки рабочих рук и затяжной уборки значительная часть яблок опадает раньше, чем их удается убрать
Из-за нехватки рабочих рук и затяжной уборки значительная часть яблок опадает раньше, чем их удается убрать

Урожай товарных яблок в этом году составит около 2 млн т — примерно как в 2023 году, рассказал «» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. В Центральной зоне производители плодов в целом и яблок в частности сработали хорошо и получили высокий урожай. «А вот урожай на Юге немного просел из-за возвратных заморозков весной», — отметил он. В прошлом году, напоминает Муханин, в Центре многие сады пострадали из-за возвратных заморозков, из-за этого их общий урожай был ниже, чем годом ранее.

Сбор яблок продолжается до сих пор: работников мало, поэтому темпы уборки затянулись — плодов в садах все еще много. И хотя теплая погода позволяет проводить сбор яблок, значительная их часть уже осыпалась. «Сезонные работники собирают и падалицу. А это значит, что товарного яблока будет меньше, чем могло бы, а технического — больше», — уточняет Муханин.

Цены на яблоки в опте, по его данным, растут, хотя и не кардинально. «Например, на старте сезона они были на уровне 50-60 руб./кг, потом увеличились до 70-80 руб./кг. Сейчас доходят до 100-110 руб./кг, а в отдельных случаях стоимость качественного отборного яблока в опте составляет и 130 руб./кг», — приводит данные он. Такие же цены в опте были и в позапрошлом году, уточняет эксперт. В 2024-м, напоминает он, в Центре России яблок почти не было, поэтому и не было на них цены.

В то же время, обращает внимание Муханин, в рознице стоимость яблок находится на уровне 250-290 руб./кг. «Мы не понимаем, как получаются такие цены на полке», — говорит он. По данным , средняя розничная стоимость килограмма яблок в ноябре составляла чуть более 157,1 руб., а к 5 декабря находилась на уровне 171 руб. Цены на яблоки в декабре выросли на 13,9 руб., или 8,8%. С начала года они стали дешевле на 18,9 руб./кг, или 11%.

Теплая погода осенью и в начале зимы — не повод опасаться за новый урожай, добавляет Муханин: в целом, она достаточно прохладная, чтобы деревья вошли в стадию покоя и подготовились к зиме.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж