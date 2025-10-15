Урожай яблок на Юге снизился на 20%

В отдельных хозяйствах Краснодарского края урожайность упала на 40% Pixabay

В этом году садоводы Краснодарского края собрали всего 10 тыс. т косточковых культур, урожайность семечковых упала на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В результате урожай яблок в регионе — основной для России семечковой культуры — снизился на 20%, до примерно 450 тыс. т, пишет «Федеральный бизнес журнал. Юг». Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко также уточнил изданию, что из-за неблагоприятных погодных условий урожайность в отдельных хозяйствах Краснодарского края упала на 40%, хотя в интенсивных садах России, в зависимости от плотности посадки, она все еще держится на уровне 50-70 т/га, что является высоким показателем. «К сожалению, в последние три года по этой причине падает и рентабельность садоводческих хозяйств», — добавил он.



По словам Недужко, основными производителями яблок являются Северо-Кавказские регионы и ЮФО. За последние два года отпускные цены производителей выросли не менее чем на 30% в связи с дефицитом предложения. Однако в сентябре-октябре 2025-го в рознице цены сильно упали, так как существенно снизился спрос населения благодаря хорошему урожаю в средней полосе России, в том числе в личных подсобных хозяйствах. В перспективе двух-трех лет цены на яблоки будут расти из-за инфляции и уменьшения рентабельности у сельхозпроизводителей — это общая тенденция по отрасли.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что снижение урожая яблок на Юге относительно средних многолетних значений было очевидно — виной тому возвратные заморозки. С другой стороны, Центр в этом сезоне показывает неплохие результаты, говорит она. По оценкам эксперта, урожай яблок в 2025-м в лучшем случае будет сопоставим с результатом 2024 года (1,8 млн т), но, скорее всего, стоит ждать снижения примерно на 5%. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что урожай плодов и ягод в этом году может составить 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т яблок.



При этом косточковые, которые в основном выращиваются на Юге, пострадали от возвратных заморозков не так сильно — периоды цветения семечковых и косточковых не совпадают, отмечает Решетникова. «Но косточковых у нас выращивается мало — нельзя сказать, что это серьезные объемы производства. К сожалению, основная их часть пока еще импортируются из Средней Азии: Узбекистана, Туркменистана, а также Турции, Сербии, Азербайджана и Армении», — прокомментировала она «Агроинвестору».



