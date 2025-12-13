К началу декабря в среднем по стране было обмолочено около 90% посевных площадей подсолнечника Pixabay

По прогнозу Минсельхоза США, урожай подсолнечника в мире в этом сезоне может составить около 51,8 млн т против 52,14 млн т в 2024/25-м. Крупнейшим производителем с валовым сбором в 17,5 млн т будет Россия, второй станет Украина с 10,5 млн т. Далее идут ЕС (8,6 млн т), Аргентина (5,1 млн т) и Казахстан (2,4 млн т). На топ-5 стран по объему производства подсолнечника приходится около 85% мирового валового сбора, что делает мировую урожайность максимально чувствительной к погодным аномалиям в Черноморском регионе: любые погодные аномалии в регионе отражаются на ней, а также на динамике цен, обращает внимание аналитический центр компании Ruseed.



Так, в ЕС средняя урожайность подсолнечника прогнозируется на уровне 17,7 ц/га — выше прошлогодних 17,4 ц/га, но ниже среднегодового показателя в 20,1 ц/га, сравнивают аналитики. На Украине урожайность оценивается в 21,9 ц/га — на 0,4 ц/га меньше, чем в прошлом году, валовой сбор там, по прогнозу Минсельхоза США, снизится на 20%. Главными факторами стали засухи, аномальные осадки и температурные перепады, характерные для периода усиления климатической нестабильности.



В России в этом году подсолнечник был посеян на 11,04 млн га, средняя урожайность оценивается примерно в 16 ц/га против 17 ц/га в 2024-м, сравнивает Ruseed. Это связано с погодными аномалиями в ключевых регионах возделывания. Больше всего от погодных факторов пострадали регионы Юга страны, в частности Ростовская область и Краснодарский край. Урожай аналитики компании оценивают в 16 млн т. К началу декабря в среднем по стране было обмолочено около 90% посевных площадей подсолнечника.



В том числе в Центральном федеральном округе валовой сбор оценивается в 3,1 млн т (3,5 млн т в 2024 году), средняя урожайность там снизилась на 0,3 ц/га, до 23,2 ц/га. Лето в макрорегионе было прохладнее нормы, тепловой режим был неустойчивым, с недостатком тепла в ключевые периоды формирования урожая, отмечают аналитики Ruseed. При этом выпало 125% нормы осадков, местами наблюдалось локальное переувлажнение почвы.



На Юге сбор подсолнечника снизится с 4 млн т до 3,6 млн т, следует из обзора, средняя урожайность уменьшилась на 3,6 ц/га, до 13,9 ц/га. Лето в ЮФО было теплее нормы, но выпало лишь 87% нормы осадков, оно стало одним из самых сухих за весь период наблюдения. Основной ущерб связан с июльской и августовской засухой, совпавшей с критическими фазами развития подсолнечника.



В Приволжье средняя урожайность подсолнечника сократилась на 1,2 ц/га, до 15,3 ц/га. Валовой сбор оценивается в 6,2 млн т (7,2 млн т в прошлом году). Лето в ПФО было в пределах нормы, но с общей тенденцией к умеренному недобору тепла. Первая половина лета была недостаточно теплой, что замедляло развитие подсолнечника, теплый август лишь частично компенсировал отставание. В то же время наблюдался устойчивый избыток осадков (выпало 124% нормы), иногда — переувлажнение. Однако в южных и восточных частях округа был выраженный дефицит влаги. В ряде субъектов фиксировалось до 7-11 декад сильной засухи (Оренбургская область), средняя засуха проявлялась широко — до шести-восьми декад в отдельных регионах, включая Пензенскую, Самарскую области и Башкортостан.



Снижение урожайности в 2025 году — это глобальная тенденция, обусловленная погодными аномалиями сезона: сочетанием засухи, перегрева в период цветения и локального переувлажнения, считают аналитики Ruseed. На фоне климатических вызовов ключевым фактором становится адаптация технологий и грамотный подбор гибридов под условия конкретного региона. «Рекомендуется делать ставку на качественные засухоустойчивые гибриды, обеспечивающие стабильный урожай даже при дефиците влаги», — добавляют аналитики.



