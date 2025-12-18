Производство красной икры ожидается выше прошлогоднего

Икры хватит не только на Новый год, но и на Масленицу Pixabay

Производство красной икры в этом году составит около 13,5 тыс. т против 10 тыс. т в 2024-м и рекордных 24 тыс. т в 2023-м. Такой прогноз озвучил председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга, посвященного подведению итогов года в отрасли. Икры хватит не только на Новый год, но и на Масленицу, причем с избытком, отметил он. «Икры на складах много. И ее отток не такой, каким его хотели бы видеть продавцы», — добавил глава союза. В следующем году при прогнозе вылова лососевых на уровне 200-250 тыс. т производство икры может составить 8-10 тыс. т, оценил он.



При этом по сравнению с прошлым годом икра стала дешевле, обратил внимание Панин. Так, в опте икра горбуши, по данным «Морского меридиана» на 10 декабря, стоила в среднем 6,1 тыс. руб./кг — на 27% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года и на 28% меньше, чем в начале 2025-го. Икра нерки подешевела на 27% и на 25% соответственно, до 5,6 тыс. руб./кг, кетовая — на 15% и 14%, до 7,5 тыс. руб./кг.



Розничные цены также уменьшились, хотя и не так заметно. Например, икра горбуши в сети «Красная икра», по данным на 15 декабря, стоила 9 тыс. руб./кг — на 13% дешевле, чем год назад и на 5% — относительно начала года. Икра кижуча подешевела на 7% и 6% соответственно, до 10,8 тыс. руб./кг, кеты — на 5% и 4%, до 10,5 тыс. руб./кг. При этом икра нерки стоила на 13% дороже, чем в середине декабря прошлого года и в начале 2025-го, — 10,5 тыс. руб./кг, следует из материалов Рыбного союза.



Разница между оптовой ценой и ценой на полке «съедается» переработкой, упаковкой, логистикой, хранением, стоимостью денег и труда, уточнил Панин. «Уверен, что ценообразование у переработчиков в целом обоснованное», — добавил он. При этом глава союза обратил внимание, что в прошлом году цены на икру выросли слишком резко и высоко. В этом году отскок есть, но цены все равно остаются высокими, поэтому потребление снижается.



Россельхознадзор ранее сообщил, что за январь-ноябрь в России выпустили 12,1 тыс. т натуральной лососевой икры — на 18% больше, чем годом ранее. Одновременно продолжает сокращаться производство аналогов: объем красной имитированной икры снизился на 53%, структурированной — на 27%. Такая динамика отражает изменение потребительских предпочтений в пользу натуральной продукции, уверены в ведомстве. «Спрос рождает предложение: снижается спрос — снижается объем производства», — прокомментировал Панин, уточнив, что объемы выпуска имитированной икры несопоставимы с производством натуральной и не влияют на общий баланс рынка.



