Производство красной икры снизится вдвое

Объем производства икры будет на уровне среднегодового потребления М. Стулов

Производство красной икры в 2024 году будет значительно ниже, чем в рекордном прошлом году, но ее будет достаточно для удовлетворения спроса, пишет РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). «Мы оцениваем потенциальный объем в 11-12 тыс. т против 23 тыс. т в прошлом году. Это в целом на уровне среднегодового потребления в 12-13 тыс. т, так что дефицита продукции на полках ожидать не стоит», — сказал изданию президент объединения Герман Зверев.



Глава Росрыболовства Илья Шестаков на прошлой неделе в кулуарах Международного рыбопромышленного форума оценил, что производство красной икры по итогам года составит около 11-13 тыс. т, снижение связано с «неурожайным» годом по лососю, писал ТАСС. Однако этого объема хватит для обеспечения внутреннего спроса, заверил Шестаков. Также, по его словам, пока не планируется вводить запрет на экспорт икры и лососевых, хотя ранее ведомство допускало эту меру.



По предварительным данным Росрыболовства на 10 сентября, вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тыс. т, по итогам лососевой путины он может составить 250-260 тыс. т, тогда как в 2023 году было добыто 609 тыс. т, что стало вторым результатом после рекорда 2018 года (676 тыс. т). В связи с особенностями жизненного цикла горбуши — основного вида промысла — показатели лососевой путины традиционно сравнивают в четные и нечетные годы. В 2022 году объем добычи лососевых в России составил 272 тыс. т.



По оценке президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основателя сети магазинов-кафе «Моремания» Виталия Корнева, которого цитирует РБК, потребление красной икры в этом году может снизиться до 50-70 г на человека в год, тогда как в 2023-м оно было на уровне 100-130 г. Для красной икры сейчас низкий сезон — спрос на нее повышается в холодное время года, а пик приходится на Новый год и Масленицу, обращает внимание Ассоциация компаний розничной торговли, отмечая, что опасаться дефицита красной рыбы и икры на праздники не стоит. Торговые сети заключают прямые контракты с производителями и заранее формируют повышенные запасы, а также договариваются с поставщиками о промо-акциях в высокий сезон.



Тем не менее, красная икра в последние годы, когда производство снижается, дорожает более высокими темпами, чем рыба, обращает внимание председатель «Рыбного союза» Александр Панин. По его данным, которые приводит РБК, сейчас малосольная икра горбуши свежего улова в столичном регионе подорожала в опте до 7,5 тыс. руб./кг. По данным Росстата, в августе средняя розничная цена на лососевую икру составила около 6 тыс. руб./кг.



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