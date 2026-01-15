Экспорт сахара вырос на 18%

По итогам текущего сезона экспорт может достичь рекорда В. Волков

В 2025 году экспорт сахара из России вырос на 18% и составил более 1 млн т. Экспортная выручка увеличилась на 14%, до почти $660 млн, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». При этом отмечается, что поставки в страны ЕАЭС учтены за 11 месяцев. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее сообщал, что экспортный потенциал сахара в сезоне-2025/26 составляет 1,4-1,5 млн т, экспорт в прошлом сельхозгоду составил около 1 млн т. Таким образом, он может достичь рекордного показателя сезона-2019/20 (1,5 млн т).



В прошлые годы Россия наладила экспорт на рынки 17 сопредельных стран, прежде всего, доступных для авто- и железнодорожного (колея 1520 мм) транспорта, и с 2025-го возможности экспорта расширились — Иран предоставил странам ЕАЭС беспошлинную квоту на 100 тыс. т сахара в год, говорилось в обзоре ИКАР за 2025 год. «Отрасль предпринимает энергичные усилия по закреплению на традиционных и освоению новых экспортных рынков, прежде всего, близлежащих стран», — уточнялось в нем.



При этом с сезона-2023/24 Россия является крупнейшим в мире экспортером свекловичного сахара, если страны ЕС рассматривать отдельно. В случае сохранения посевов сахарной свеклы на уровне 1,1-1,2 млн га, а также если поставка всех необходимых средств производства будет проходить вовремя, в необходимом объеме и качестве, логистика продолжит развиваться, то Россия вместе с Белоруссией в ближайшие годы сможет удержаться в группе крупнейших мировых экспортеров сахара. В этом случае, отмечают в ИКАР, стабильные поставки могут составлять свыше 1 млн т в год на многие рынки Евразии и Африки, вытесняя из этих регионов сахар иного происхождения.



Сахарная свекла в 2025 году была посеяна на 1,202 млн га против 1,168 млн га в 2024-м. По предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в прошлом году составил 43,6 млн т (45,1 млн т в 2024-м). По оценкам ИКАР, производство сахара в текущем сезоне составит традиционный для отрасли объем — 6,4-6,5 млн т против 6,37 млн т в прошлом сельхозгоду. Впрочем, уточняют аналитики, итоговые данные по сбору будут подведены в марте, и они, скорее всего, будут выше. В ИКАР также отмечают, что свеклосахарный рынок России остается конкурентным: на нем действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей свеклы в 24 регионах, десятки крупнооптовых трейдеров. Есть и импорт: в этом сезоне он составит более 300 тыс. т (267 тыс. т в прошлом сельхозгоду), из которых более 90% приходится на Белоруссию. При этом потребление сахара в России в последние годы медленно снижается и сейчас оценивается в 5,65 млн т.



«Свеклосахарная отрасль является одной из немногих в России, в которой благодаря успехам в производстве в сочетании с высоким курсом рубля наблюдаются дефляционные процессы. Одним из значимых факторов дефляции стало грандиозное снижение мировых цен на сахар — с ноября 2023 года в долларах США они снизились вдвое», — говорилось в обзоре ИКАР. При этом, как отмечают аналитики компании, относительное снижение цен, безусловно, является благом для внутренних потребителей, но в то же время оно представляет своеобразный вызов: важно сохранить достаточную инвестиционную привлекательность по сравнению с другими отраслями растениеводства.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов ранее говорил, что сложность экспорта сахара в том, что мировая цена на этот продукт с учетом курса рубля «не поражает воображение» и снижается третий сезон подряд. При этом были периоды, когда российская цена на сахар была ниже мировой, и тогда отгрузки повышались. Следовательно, по его мнению, существенный рост экспорта сахара — более 50 тыс. т в месяц — возможен при дисконте к мировой цене.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

