Михаил Мишустин: средняя стоимость тонны экспорта продукции АПК выросла на четверть

Существенно расширились отгрузки на внешние рынки отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции Е. Разумный / Ведомости

Увеличение поставок товаров АПК более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Укрепление экспортного потенциала определит дальнейшее развитие отрасли, отметил он, обратив внимание, что уже сейчас существенно расширились отгрузки на внешние рынки отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции.



В конце декабря министр сельского хозяйства Оксана Лут оценивала, что экспорт продукции АПК по итогам 2025 года может составить $40 млрд в стоимостном выражении и около 80 млн т — в натуральном. В 2024 году, по данным Минсельхоза, Россия экспортировала 109,2 млн т продукции АПК. Согласно ФТС, экспортная выручка от поставок продукции АПК составила $42,6 млрд. Таким образом, средняя стоимость одной тонны вывозимой продукции АПК по итогам 2024 года была на уровне $390, 2025-го — оценочно, $500.



Внешнеэкономическая деятельность — одно из ключевых направлений работы, она необходима для укрепления динамики во многих отраслях экономики, расширения спроса на российские товары и услуги, поддержки новых промышленных проектов и технологических инноваций, отметил в ходе стратегической сессии Мишустин. При этом он подчеркнул, что в этой сфере мы сталкиваемся с серьезными вызовами: нарастающее санкционное давление и тарифная эскалация усилили дисбалансы в международной торговле.



«Наша приоритетная задача — увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. В значительной мере — за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК. При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема», — сказал глава правительства.



С начала прошлого года правительство ведет работу в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он, в частности, предполагает встраивание российских поставок в глобальные транспортные коридоры по направлению Африки и Латинской Америки с подключением к ним наших балтийских, азово-черноморских и тихоокеанских портов, рассказал Мишустин. Также идет строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, промышленных площадок. Кроме того, продолжается переход торговли на расчеты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, на рубли приходится свыше половины расчетных операций, привел данные премьер-министр.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

