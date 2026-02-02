Экспорт рыбы вырос на 14% в денежном выражении

Крупнейшим покупателем российской рыбы остается Китай Pixabay

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в 2025 году остался на уровне 2024-го в натуральном выражении — 2,1 млн т, и увеличился в деньгах на 14%, до $6 млрд, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных таможенных служб иностранных государств. Динамику поставок в весе аналитик союза Николай Мочалов объясняет неудачной путиной по иваси: вылов сократился более чем в девять раз к 2024 году, примерно до 60 тыс. т. «Зато в денежном выражении экспорт вырос сильнее наших предварительных прогнозов благодаря удачной для минтая конъюнктуре на мировых рынках и увеличению экспорта рыбного филе и сурими», — рассказал он «Агроинвестору».



За прошлый год доля рыбного филе и сурими в российском экспорте рыбы и морепродуктов в деньгах выросла с 10% в 2024 году до 13%, сравнивает он. Увеличение доли экспортных поставок рыбопродукции глубокой переработки связано с ростом ее выпуска. Так, в прошлом году производство филе минтая прибавило 26% (год к году), до 102 тыс. т, филе тихоокеанской сельди — 17%, до 74 тыс. т, сурими и фарша минтая — 27%, до 93 тыс. т (все цифры — в море на судах), приводит данные Мочалов.



Первое место по объему поставок в денежном выражении занял Китай с долей около 57% в натуральном и стоимостном выражении. Экспорт в КНР снизился (год к году) на 6% в физическом выражении и вырос на 13% в денежном, до 1,2 млн т на $3,4 млрд. На втором месте Япония с долей 6% в весе и 16% в деньгах. Поставки туда выросли на 9% в натуральном выражении и на 10% — в стоимостном, до 118 тыс. т на $952 млн. На третьем месте — Республика Корея. Ее доля в российском экспорте составила 13% в весе и 16% в деньгах. Поставки сократились на 3% в натуральном выражении, до 271 тыс. т, и выросли на 5% в стоимостном, до $944 млн.



Динамика российского экспорта продукции из водных биоресурсов в 2026 году будет зависеть от результатов лососевой и ивасевой путины, ситуации на мировых рынках продукции из минтая и крабов, оценивает Мочалов. «С учетом того, что нынешний год “нелососевый”, а значит, вылов дальневосточных лососей, прежде всего горбуши, будет ниже, чем в 2025-м, иваси снова может “не прийти”, спрос на крабов, принимая во внимание экономическую ситуацию на основных экспортных рынках, вероятно, останется на прошлогоднем уровне, основания для оптимизма видятся, прежде всего в росте выпуска продукции глубокой переработки из минтая, что позволит увеличить экспорт в деньгах», — рассуждает он, напоминая, что цель по увеличению объема экспорта рыбы и морепродуктов в денежном выражении — $8,5 млрд к 2030 году.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

