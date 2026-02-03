Минсельхоз хочет понизить цены на пшеницу для интервенций

Цены определены для всех регионов страны и согласованы с ФАС flickr.com

Минсельхоз предложил понизить предельные цены на пшеницу, при достижении которых в сезоне-2026/27 могут быть проведены закупочные и товарные интервенции. Цены на рожь предлагается повысить, на ячмень — оставить на прежнем уровне, следует из проекта приказа ведомства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Цены определены для всех регионов страны и согласованы с ФАС.



Так, предельные минимальные цены на пшеницу 3-го класса при проведении закупочных интервенций предлагается установить на уровне 14630 руб. за тонну с НДС (в текущем сезоне — 14850 руб./т) и 13300 руб./т без НДС (13500 руб./т); на пшеницу 4-го класса — соответственно 13970 руб./т (14190 руб./т) и 12700 руб./т (12900 руб./т). Цены на рожь не ниже 3-го класса могут увеличиться с 11770 руб./т до 12320 руб./т с НДС и с 10700 руб./т до 11200 руб./т без НДС. На ячмень — останутся на уровне 12540 руб./т и 11400 руб./т соответсвенно.



Предельная максимальная цена на пшеницу 3-го класса для товарных интервенций предложена в 16060 руб./т с НДС (16390 руб./и в 2025/26 сельхозгоду) и 14600 руб./т без НДС (14900 руб./т); 4-го класса — 15400 руб./т (15620 руб./т) и 14000 руб./т (14200 руб./т) соответственно. Предложенные цены на рожь не ниже 3-го класса — 13530 руб./т (12980 руб./т) с НДС и 12300 руб./т (11800 руб./т) без НДС, на ячмень — 13750 руб./т и 12500 руб./т соответственно.



Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует с 2001 года. Он используется для стабилизации цен на рынке: при существенном повышении цен государство продает зерно из интервенционного фонда, при падении цен — закупает в него зерно с рынка.



