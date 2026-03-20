Экспортные цены на подсолнечное масло продолжают расти

Если на рынке нефти не будет шоков, то цены на подсолнечное масло будут относительно стабильны А. Орлов / Ведомости

Согласно мониторингу портала OilWorld, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла (FOB, порты Черного моря) в апреле за день выросла на $5, до $1310/т, за неделю — на $30, за месяц — на $55. «Самая высокая цена поставки на апрель за все время наблюдений была зафиксирована 17 марта 2022 года и составляла $2340/т. Минимальная цена поставки на апрель за все время наблюдений была 18 декабря 2018 года и составляла $660», — сообщается на сайте OilWorld. При этом стоимость предложений с поставкой в сентябре составляет $1245/т — минимум за последние шесть дней, в мае — $1290/т, что является максимальной ценой поставки на этот месяц за последние три года (предыдущий максимум фиксировался 4 ноября 2022 года и составлял $1310/т).



В то же время гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что цена российского подсолнечного масла (FOB Новороссийск) за неделю уменьшилась с $1350/т до $1315/т. Снижение, по его словам, связано с ростом спроса на другие масла — покупатели частично переключились на них из-за удорожания подсолнечного, которое в последние месяцы и так сильно «оторвалось» в цене по сравнению с другими жидкими маслами. «Однако цены FOB если и растут, то существенно медленнее, чем цены CIF из-за дорогих фрахта и страхования (судов). То есть затраты на транспортировку и страховку выросли, и поэтому возможность поднять цены продавца крайне ограничена», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». По его мнению, если котировки нефти не будут показывать резких скачков, то и цены на подсолнечное масло сохранят относительно стабильный уровень. Кроме того, сейчас на рынок выходит аргентинское подсолнечное масло — это может стать стабилизирующим и даже тормозящим фактором для цен. При этом российские цены на «семечку» сейчас стабильны за счет действия пошлины.



На прошлой неделе «Агроинвестор» сообщал, что фрахт судов для экспорта масел моментально подорожал вслед за ростом цен на нефть из-за конфликта в странах Персидского залива. Так, ставки фрахта, особенно на большие танкеры, выросли сразу на 15-20%, а 10 марта предложения подорожали сразу на 50% по сравнению со ставками до начала боевых действий.

По данным OleoScope на 11 марта, цена подсолнечного масла FOB Черное море с поставкой в марте составила $1325/т, на базисе CIF Mumbai Индия — $1412 /т. Это максимальные цены за три года, обусловленные ростом стоимости альтернативных масел с учетом традиционной премии к подсолнечному, говорила «Агроинвестору» аналитик компании Лилия Варыгина. Она также уточняла, что на фоне геополитических конфликтов цена на нефть выросла на 37% за неделю, а это увеличивает спрос на биотопливо и ведет к увеличению стоимости всех масел. Нарушение логистики и растущий фрахт с учетом сезонного роста стоимости масел продолжают толкать котировки вверх.



Кроме того, индекс цен ФАО на растительные масла в феврале также обновил многомесячные максимумы, а международные цены на «пальму» растут третий месяц подряд, чему способствует устойчивый мировой импортный спрос и сезонное снижение объемов производства в Юго-Восточной Азии. «Мировые цены на соевое масло выросли в связи с ожидаемым введением мер по стимулированию производства биотоплива в США, в то время как цены на рапсовое масло восстановились на фоне прогнозируемого роста импортного спроса на канадскую продукцию», — комментировала Варыгина «Агроинвестору». Она также отмечала, что рекордные цены уже влияют на структуру импорта ключевых покупателей. Так, в феврале 2026 года Индия сократила импорт подсолнечного масла на 45,3%, до 146 тыс. т. При этом закупки пальмового масла выросли до максимального уровня с августа 2025-го, что объясняется рекордным дисконтом этого вида масла к конкурентам.



