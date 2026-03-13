Экспортные цены на подсолнечное масло растут

Средняя стоимость предложений подсолнечного масла (FOB порты Черного моря) на 12 марта с поставкой в марте составила $1,355 тыс./т против $1,345 тыс./т на 11 марта. Это максимальная цена за последние три года. Стоимость предложений на поставку в июне и июле составила $1,275 тыс./т, и $1,270 тыс./т соответственно — это максимальные цены за последние два месяца, следует из мониторинга портала OilWorld.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что сейчас экспортная цена российского подсолнечного масла составляет $1,35 тыс./т против $1,33 тыс./т неделей ранее (FOB Черное море). По его словам, на цены влияют котировки нефти, которые, в свою очередь, крайне чувствительны к военному конфликту в странах Персидского залива. «Цена нефти преодолела отметку в $100 за баррель. Соответственно, все растительные масла также находятся на подъеме», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору», добавив, что, по его мнению, в перспективе ближайших недель цена подсолнечного масла останется на текущем уровне или немного вырастет.



В то же время, продолжает эксперт, рост экспортных цен на подсолнечное масло не сильно влияет на цены сырья на внутреннем рынке. Это связано с действием экспортной пошлины (9,687 тыс. руб./т в марте против 9,495 тыс. руб./т в феврале). Так, несмотря на высокую цену FOB и ослабление курса рубля, внутренние цены остаются стабильными — все потенциальные факторы для удорожания нивелируются действием пошлины. «В итоге внутренние цены не снижаются, но и не растут», — добавляет Петриченко.



По данным OleoScope на 11 марта, цена подсолнечного масла FOB Черное море с поставкой в марте составила $1,325 тыс./т, на базисе CIF Mumbai Индия — $1,412 тыс./т. Это максимальные цены за три года, обусловленные ростом стоимости альтернативных масел с учетом традиционной премии к подсолнечному, говорит аналитик компании Лилия Варыгина. Она также уточняет, что на фоне геополитических конфликтов цена на нефть демонстрирует рост на 37% за неделю, а это увеличивает спрос на биотопливо и ведет к увеличению стоимости всех масел. Нарушение логистики и растущий фрахт с учетом сезонного роста стоимости масел продолжают толкать котировки вверх.



Кроме того, продолжает Варыгина, индекс цен ФАО на растительные масла в феврале также обновил многомесячные максимумы, а международные цены на «пальму» растут третий месяц подряд, чему способствует устойчивый мировой импортный спрос и сезонное снижение объемов производства в Юго-Восточной Азии. «Мировые цены на соевое масло выросли в связи с ожидаемым введением мер по стимулированию производства биотоплива в США, в то время как цены на рапсовое масло восстановились на фоне прогнозируемого роста импортного спроса на канадскую продукцию», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору». Она также добавляет, что рекордные цены уже влияют на структуру импорта ключевых покупателей. Так, в феврале 2026 года Индия сократила импорт подсолнечного масла на 45,3%, до 146 тыс. т. При этом закупки пальмового масла выросли до максимального уровня с августа 2025-го, что объясняется рекордным дисконтом этого вида масла к конкурентам.



На этой неделе «Агроинвестор» сообщал, что фрахт судов для экспорта масел моментально подорожал вслед за ростом цен на нефть из-за конфликта в странах Персидского залива. Так, ставки фрахта, особенно на большие танкеры, выросли сразу на 15-20%, а во вторник, 10 марта, предложения подорожали сразу на 50% по сравнению со ставками до начала боевых действий. Об этом «Агроинвестору» сообщил коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов. В то же время, обращал внимание он, реальные мировые цены на готовую продукцию активно не росли, и увеличение показывали цены только на биржевых площадках. Это связано и с тем, что у большинства покупателей на традиционных рынках сбыта масел созданы неплохие запасы.



По мнению Мраморнова, столь резкий рост стоимости фрахта неизбежно приведет к снижению закупочных цен на сырье или же остановке переработки на наименее эффективных площадках, так как и до повышения фрахта маржа переработчиков была на минимальных уровнях, а доля непроданного сырья остается достаточно высокой на фоне неплохого урожая текущего года.



