ЦБ понизил ключевую ставку до 15%

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. «Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе, — говорится в сообщении регулятора. — Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий».



Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.



В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025-го. Показатель базовой инфляции в среднем составил 7% после 5% в предыдущем квартале. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в этом году снизится до 4,5-5,5%, причем во втором полугодии устойчивая инфляция сложится вблизи 4%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, считает регулятор.



При этом он отмечает, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. В основном они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.



В сообщении отмечается, что оперативные данные и опросы предприятий говорят о замедлении роста экономической активности в начале года. Наблюдается некоторое охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025-го, которая в значительной степени была связана с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. На более сдержанный внутренний спрос также указывают деловые настроения бизнеса.



Военные действия на Ближнем Востоке резко подняли цены на российскую нефть, но потенциально создают риски для мировой экономики и импортируемой инфляции, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Возможно, если бы не этот фактор, а также неопределенность, связанная с параметрами бюджетного правила, пересмотр которого анонсировал Минфин уже почти месяц назад, Банк России мог бы сделать и более широкий шаг в снижении ключевой ставки», — допускает она.



В краткосрочном периоде ситуация на Ближнем Востоке предполагает более высокие цены на нефть и ряд других товаров российского экспорта. Это фактор поддержки экспортной выручки и рубля, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Но если говорить о более долгосрочных эффектах, то ситуация на Ближнем Востоке может неблагоприятно повлиять на перспективы роста мирового спроса и инвестиций, привести к повышению инфляции в странах — импортерах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок, — подчеркнула она. — По сути, это очередной шок предложения, который будет влиять на издержки в мире и в определенной мере переноситься в цены на российском рынке. Кроме того, проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объемы нашего экспорта». Сейчас оценивать совокупные эффекты внешних событий для экономики России пока рано, добавила Набиуллина.



