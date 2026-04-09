Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Уровень самообеспеченности рыбой достиг почти 123%

К 2030 году потребление рыбы планируется увеличить до 28 кг
По оценке Минсельхоза, в прошлом году уровень самообеспеченности рыбой составил почти 123%, среднее потребление — 25,8 кг на человека в год. Такие данные привел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на итоговой коллегии ведомства. К 2030 году потребление планируется увеличить до рекомендованной Минздравом нормы в 28 кг. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе коллегии отметил, что нужно повышать потребление рыбной продукции и ее конкурентоспособность. Это является одной из приоритетных задач Агентства по продвижению российской рыбной продукции, деятельность которого курирует .

«Запланированные на 2026 год мероприятия по популяризации единого национального бренда “Русская рыба„ должны сделать наш качественный продукт более узнаваемым и востребованным на внутреннем, а в дальнейшем — и на внешних рынках», — приводятся слова Патрушева на сайте правительства.

В прошлом году объем поставок за рубеж рыбной продукции превысил 2 млн т, она отгружалась более чем в 100 стран, экспортная выручка увеличилась почти на 20%, привел данные вице-премьер. Ключевой задачей отрасли он назвал дальнейшее наращивание вылова до 6 млн т к 2030 году. В этой связи особое значение имеет исследование новых запасов. На развитие рыбохозяйственной науки правительство в прошлом году выделило 8 млрд руб. Сопоставимая сумма предусмотрена и на этот год, отметил он.

В 2025 году вылов составил 4,7 млн т, что, по словам Патрушева, полноценно обеспечивает потребности внутреннего рынка и гарантирует выполнение экспортных задач. В том числе вылов лососевых по итогам прошлого года вырос более чем на 40%, добыча минтая превысила 2 млн т (более половины мирового объема вылова), что стало лучшим показателем за четверть века. Рыбопромышленники Дальнего Востока установили рекорд за всю историю отечественного промысла, добыв почти 600 тыс. т сельди. Также по итогам прошлого года увеличилось производство аквакультуры и составило 390 тыс. т. «И в целом мы уверенно сохраняем позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи», — добавил Патрушев.

