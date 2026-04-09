Уровень самообеспеченности рыбой достиг почти 123%

К 2030 году потребление рыбы планируется увеличить до 28 кг

По оценке Минсельхоза, в прошлом году уровень самообеспеченности рыбой составил почти 123%, среднее потребление — 25,8 кг на человека в год. Такие данные привел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на итоговой коллегии ведомства. К 2030 году потребление планируется увеличить до рекомендованной Минздравом нормы в 28 кг. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе коллегии отметил, что нужно повышать потребление рыбной продукции и ее конкурентоспособность. Это является одной из приоритетных задач Агентства по продвижению российской рыбной продукции, деятельность которого курирует Росрыболовство.



«Запланированные на 2026 год мероприятия по популяризации единого национального бренда “Русская рыба„ должны сделать наш качественный продукт более узнаваемым и востребованным на внутреннем, а в дальнейшем — и на внешних рынках», — приводятся слова Патрушева на сайте правительства.



В прошлом году объем поставок за рубеж рыбной продукции превысил 2 млн т, она отгружалась более чем в 100 стран, экспортная выручка увеличилась почти на 20%, привел данные вице-премьер. Ключевой задачей отрасли он назвал дальнейшее наращивание вылова до 6 млн т к 2030 году. В этой связи особое значение имеет исследование новых запасов. На развитие рыбохозяйственной науки правительство в прошлом году выделило 8 млрд руб. Сопоставимая сумма предусмотрена и на этот год, отметил он.



В 2025 году вылов составил 4,7 млн т, что, по словам Патрушева, полноценно обеспечивает потребности внутреннего рынка и гарантирует выполнение экспортных задач. В том числе вылов лососевых по итогам прошлого года вырос более чем на 40%, добыча минтая превысила 2 млн т (более половины мирового объема вылова), что стало лучшим показателем за четверть века. Рыбопромышленники Дальнего Востока установили рекорд за всю историю отечественного промысла, добыв почти 600 тыс. т сельди. Также по итогам прошлого года увеличилось производство аквакультуры и составило 390 тыс. т. «И в целом мы уверенно сохраняем позиции в первой пятерке стран — лидеров по объемам добычи», — добавил Патрушев.



