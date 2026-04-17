Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров свинины в мире

Производство свинины в России продолжит расти

По итогам прошлого года Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров свиноводческой продукции с объемом поставок около 400 тыс. т. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сообщил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «По итогам прошлого года мы вошли в топ-5 мировых экспортеров свинины. Это тоже огромное достижение <...>. Мы ставили эту цель еще в 2018 году, и тогда казалось, что это что-то невероятное», — отметил Ковалев. По его словам, 400 тыс. т — это примерно 8% от внутреннего производства, цель — 10-12%. В январе-марте 2026 года, по данным НСС, экспорт свиноводческой продукции вырос на 1%, поставки в Беларусь — основное направление отгрузок — прибавили 5%, в Китай — 81%. Также в прошлом году был открыт новый и перспективный рынок — Филиппины.



Рост отгрузок стал возможен благодаря увеличению производства — за период 2000—2025 годов оно росло примерно на 5-10% ежегодно, сообщил Ковалев. Эти объемы, помимо экспорта, шли на внутреннее потребление и снижение импорта. Так, с 2020-го по 2025 год (предварительно) оно выросло более чем на 2 млн т, а ввоз свиноводческой продукции практически обнулился. В связи с этим льготное кредитование свиноводческих проектов было прекращено. Однако, обратил внимание Ковалев, согласно целевым показателям, поставленным перед АПК, к 2030 году производство должно вырасти на 25% относительно 2021 года. Для свиноводства это 1 млн т в живом весе (около 750 тыс. т — в убойном), из которых 650 тыс. т — производство за счет новых льготных инвесткредитов, выдача которых возобновилась в 2025 году. Остальное — благодаря органическому развитию и инвестициям предыдущих лет. В прошлом году сумма льготных кредитов на проекты в свиноводческой отрасли составили порядка 120 млрд руб., уточнил Ковалев.



Дополнительные 750 тыс. т в убойном весе — это и возможности, и риски, отметил в ходе своего доклада Ковалев. Распределение эти объемов, по его словам, может выглядеть следующим образом: примерно половина, по расчетам НСС, пойдет на рост внутреннего потребления — с 31 кг до 35 кг на душу населения. Еще около 250 тыс. т должно быть поставлено на экспорт, то есть на внешние рынки будет отгружаться порядка 550 тыс. т (в 2024-м — 300 тыс. т). Остальные 100 тыс. т заместят выпадающие объемы от сокращения производства в ЛПХ, неэффективных хозяйствах и из-за возможных эпизоотических проблем.



Главный вызов при наращивании производства — замедление экономической эффективности и покупательной способности, и с ним производители столкнулись еще в прошлом году. Второй — резкий рост поставок дешевого куриного филе из КНР (в основном, идет в мясопереработку), который начался в прошлом году и, вероятно, в 2026 году его импорт составит порядка 150-200 тыс. т. По словам Ковалева, низкая цена — на 25-30% меньше, чем российское филе — связана с культурой питания в КНР. «Это новое явление и новый вызов <...>. Сейчас за четыре-пять месяцев средние цены слетели практически на уровень себестоимости», — добавил он.



