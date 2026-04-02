Первая партия свинины от «Мираторга» прибыла на Филиппины

Филиппины — один из наиболее требовательных импортных рынков свинины с точки зрения ветеринарных и санитарных стандартов

Первая экспортная партия свинины от «Мираторга» объемом 27 т прибыла на Филиппины и прошла все необходимые таможенные процедуры. Отгрузка была выполнена с мясоперерабатывающего комплекса «Короча» в Белгородской области, сообщила компания. Продукция была доставлена мультимодальным сервисом через Владивосток, в 40-футовом рефрижераторном контейнере в порт Манилы. Срок доставки составил 40 дней. Мультимодальную перевозку организовала транспортно-логистическая компания FESCO.



«Филиппины — один из наиболее требовательных импортных рынков свинины с точки зрения ветеринарных и санитарных стандартов, — отмечает пресс-служба «Мираторга». — Получение доступа потребовало прохождения сложной многоступенчатой аттестации. То, что "Мираторг" стал первой российской компанией, получившей соответствующее разрешение, подтверждает конкурентоспособность нашей продукции и высокий уровень производственного контроля».



Президент «Мираторга» Виктор Линник говорил об отгрузке первой партии свинины на Филиппины в феврале. «Она успешно прошла все таможенные процедуры. Теперь, думаю, экспорт начнет быстро развиваться, уровень зарегулированности филиппинского рынка не такой высокий, как, например, в Китае, — рассказывал он в интервью «Интерфаксу». — На нем требования к качеству и безопасности тоже высокие, но, по ощущениям, мы выйдем на значительные объемы. Да и сами филиппинские импортеры с большим воодушевлением восприняли открытие своего рынка для российской продукции».



В конце декабря прошлого года Россельхознадзор сообщил, что Департамент сельского хозяйства Филиппин официально признал российскую систему регионализации по африканской чуме свиней. Это решение отменило введенные ранее ограничения на ввоз свиней и продуктов свиноводства из России. Ведомство отмечало, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.



По данным Национального союза свиноводов, Филиппины импортируют около 700-800 тыс. т свинины в год (субпродукты свиней страна не ввозит). Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% этого рынка, то у нас появится еще один крупный покупатель свинины, отмечал глава союза Юрий Ковалев.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

