разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Первая партия свинины от «Мираторга» прибыла на Филиппины

Срок доставки составил 40 дней

| Агроинвестор |

Филиппины — один из наиболее требовательных импортных рынков свинины с точки зрения ветеринарных и санитарных стандартов
Первая экспортная партия свинины от «» объемом 27 т прибыла на Филиппины и прошла все необходимые таможенные процедуры. Отгрузка была выполнена с мясоперерабатывающего комплекса «Короча» в Белгородской области, сообщила компания. Продукция была доставлена мультимодальным сервисом через Владивосток, в 40-футовом рефрижераторном контейнере в порт Манилы. Срок доставки составил 40 дней. Мультимодальную перевозку организовала транспортно-логистическая компания FESCO.

«Филиппины — один из наиболее требовательных импортных рынков свинины с точки зрения ветеринарных и санитарных стандартов, — отмечает пресс-служба «». — Получение доступа потребовало прохождения сложной многоступенчатой аттестации. То, что "" стал первой российской компанией, получившей соответствующее разрешение, подтверждает конкурентоспособность нашей продукции и высокий уровень производственного контроля».

Президент «» Виктор Линник говорил об отгрузке первой партии свинины на Филиппины в феврале. «Она успешно прошла все таможенные процедуры. Теперь, думаю, экспорт начнет быстро развиваться, уровень зарегулированности филиппинского рынка не такой высокий, как, например, в Китае, — рассказывал он в интервью «Интерфаксу». — На нем требования к качеству и безопасности тоже высокие, но, по ощущениям, мы выйдем на значительные объемы. Да и сами филиппинские импортеры с большим воодушевлением восприняли открытие своего рынка для российской продукции».

В конце декабря прошлого года сообщил, что Департамент сельского хозяйства Филиппин официально признал российскую систему регионализации по африканской чуме свиней. Это решение отменило введенные ранее ограничения на ввоз свиней и продуктов свиноводства из России. Ведомство отмечало, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию.

По данным , Филиппины импортируют около 700-800 тыс. т свинины в год (субпродукты свиней страна не ввозит). Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% этого рынка, то у нас появится еще один крупный покупатель свинины, отмечал глава союза Юрий Ковалев.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

