Россия может получить право на экспорт комбикормов в Китай

Российские комбикорма не уступают по качеству другим мировым производителям

Отсутствие экспорта сейчас может быть связано с незаинтересованностью агрохолдингов в вывозе комбикормов

Правительство приняло предложение Минсельхоза о проведении переговоров о подписании протокола между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР в отношении ветеринарных и санитарных требований к комбикормам, подлежащим экспорту из России в Китай. Соответствующее распоряжение подписано 16 мая 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации. Следовательно, Россия может начать поставлять комбикорма в Китай, если соответствующее решение будет подписано.

В 2025 году объем производства комбикормов в стране, по данным Росстата, увеличился на 1,2%, до 36,8 млн т, сообщал «». Во всех основных сегментах динамика была незначительной, тем не менее больше всего — на 1,5% — вырос выпуск комбикормов для птицы, составив 17,1 млн т. Производство комбикормов для КРС прибавило 0,9% и достигло 3,16 млн т, для свиней — 0,6%, рост до 16,2 млн т. При этом кормов для аквакультуры выпустили в 2,25 раза больше, чем в 2024 году — около 115,6 тыс. т, для лошадей — в 8,8 раза, 9,5 тыс. т. 

Накануне компани «Руском» запустила в Юргинском районе Тюменской области комбикормовый завод стоимостью 650 млн руб. и мощностью 35 тыс. т продукции в год. Предприятие обеспечит потребности холдинга «Абсолют-Агро» в кормах для индейки. Это четвертый комбикормовый завод группы «Руском», которая ранее управляла двумя предприятиями в Омской области и одним в Алтайском крае, сообщается на сайте Meatinfo.


Исполнительный директор Владимир Манаенков говорит, что не видит проблем для возможных поставок российских комбикормов на рынок КНР, а отсутствие экспорта сейчас он связывает с нежеланием производителей кормов — агрохолдингов — заниматься этим вопросом, поскольку их конечный товар — это животноводческая продукция, то есть заинтересованности в отгрузках комбикормов компании просто не испытывают. «Этому вопросу уже много лет <...>. Может быть, он решится, когда такие команды даются со стороны правительства <...>, и тогда агрохолдингам придется заняться экспортом комбикормов», — прокомментировал Манаенков «», добавив, что российская продукция по качеству не уступает другим мировым производителям.

