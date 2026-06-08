Минфин отметил рост популярности вина

Вино отечественного производства предпочитают 59% россиян Е. Егоров / Ведомости

В России зафиксирован чистый рост потребительских предпочтений в сегменте винодельческой продукции на фоне стагнации интереса к другим категориям алкоголя. Данные опроса россиян, говорящие о трансформации спроса, представил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на тематическом круглом столе во время Петербургского международного экономического форума. Согласно исследованию Минфина, вино стало единственной категорией, показавшей положительную динамику декларативного интереса со стороны покупателей. Респондентам задавали вопросы о том, какие виды алкогольной продукции они приобретали в течение года, какие критерии выбора являются для них основными. О покупках тихих вин сообщили 62% респондентов против 58% годом ранее, а число выбиравших игристые увеличилось с 52% до 56%.



В других сегментах изменения произошли на уровне статистической погрешности, отметил Сазанов. Число покупавших водку снизилось с 56% до 54%, пива — выросло до 80% опрошенных против 79%. При этом выбравшие вино россияне реже считают основным критерием цену — о ней как о главном факторе сообщили всего 8% респондентов. Ключевыми ориентирами стали качество (31%) и вкус (30%). По данным опроса, вино отечественного производства предпочитают 59% россиян. При этом покупатели готовы окончательно отдать приоритет российскому продукту вместо импортного при гарантии высокого качества (36%), сортового разнообразия (24%) и удержании цены ниже зарубежных аналогов (31%). «То есть, если мы будем работать с качеством и ассортиментом, то и предпочтения потребителей будут отдаваться российской продукции», — сделал вывод замминистра.



С позицией регулятора частично согласны ключевые участники рынка. Председатель совета директоров «Абрау Дюрсо» Борис Титов склонен считать, что в стране происходит винная революция. Российские компании, по его наблюдениям, замещают продукцию в сферах, ранее занятых только импортом. Тем не менее, по его убеждению, виноделам необходимо улучшать позиции за счет узнаваемости и качества, а не ассортимента и количества. В магазинах представлены сотни единиц товаров различных марок, и покупателям сложно в них разобраться.



Еще один тренд на рынке — цены на отечественные новинки после периода завышения начали снижаться и соответствуют качеству. «Мы прошли тот период, когда новые производители тратили много средств. Речь не о бизнес-проектах, а о смешение любви (к виноделию) и денег. Они ставили цены выше, чем у импортных образцов. Сейчас цены приходят в норму», — отметил Титов.



Президент Simple Group Максим Каширин также отмечает долгосрочный тренд: в России все больше виноделов смотрят на годы вперед, часть виноматериалов идет на долгую выдержку. Однако он предупреждает, что реальное потребление вина в России сейчас снижается из-за ценового фактора. Вслед за повышением цен на импорт подорожала и российская продукция. При этом текущий рост предпочтений опирается на большой потенциал рынка, так как по уровню потребления вин Россия в три раза отстает от северо-европейских стран.



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