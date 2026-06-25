Самые большие доли на рынке в стоимостном выражении занимают упакованная вода, газированные напитки и соковая продукция М. Стулов / Ведомости

Объем рынка безалкогольной и соковой продукции в последние годы составлял примерно 25 млрд л в год, в 2026-м отмечается его снижение. Об этом сказала гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева на сессии в рамках «Недели российского ритейла», пишет «Финмаркет». За период с апреля 2025-го по апрель этого года в натуральном выражении все категории кроме холодного чая показывают снижение, при этом в деньгах все растут.



Так, продажи холодного чая с апреля прошлого по апрель этого года в натуральном выражении выросли на 2%, в стоимостном — на 13%, упакованной воды — снизились на 2% и выросли на 11%, газированных напитков — соответственно на 4% и 10%, тонизирующих — на 5% и 8%. Продажи соковой продукции в натуральном выражении снизились на 7%, в стоимостном — не изменились. Самые большие доли на этом рынке в стоимостном выражении занимают упакованная вода (30%), газированные напитки (29%) и соковая продукция (22%). На долю тонизирующих напитков приходится 10%, кваса — 5%, холодного чая — 4%.



Оборот кваса в натуральном выражении за год уменьшился на 19% в натуральном выражении и не изменился в денежном. По словам Андреевой, это стало следствием введения акциза. «Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение. Хотя ничего не изменилось, кроме того, что был введен акциз на эту продукцию», — цитирует Андрееву «Интерфакс». Глава союза добавила, что квас — это та категория напитков, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер.



Также Андреева обратила внимание, что если в целом объем рынка безалкогольных напитков снижается, то внутри каждой категории есть растущие позиции. Например, увеличивается оборот продукции без сахара, а также воды, обогащенной соком или витаминами. «Тенденция на ЗОЖ набирает обороты, имеет достаточно серьезные регуляторные эффекты. За четыре года мы снизили содержание сахара в напитках на 10% и планировали сохранить этот тренд дальше, — рассказала она (цитата по «Финмаркету»). — Но с введением акциза на сладкие напитки рынок перестроился гораздо быстрее: если до 2023 года доля полносахарных напитков в портфеле была ближе к 80%, то сейчас она составляет 35%, остальное — напитки со сниженной долей сахара или обессахаренные».



По словам главы союза, если до введения акциза поступление сахара в рацион потребителя через сладкие напитки оценивалось в 2-3%, то сейчас — не более 1%. «Хотелось бы обратить внимание регулятора на то, что предел (роста акциза) уже достигнут, наша категория высокоэластичная. Поэтому плюс любое колебание к себестоимости, к росту цены дает достаточно сильный откат спроса. Этот год уже характеризуется тем, что спрос снижается», — добавила она.



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