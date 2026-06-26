Минфин не исключает дополнительных мер поддержки пивоваров

Около 62% потребителей пивоваренной продукции выбирают российское пиво Е. Разумный / Ведомости

Минфин не исключает появления дополнительных мер поддержки для пивоваренной отрасли, однако их внедрение возможно только после решения вопроса с локализацией сырьевой базы и прослеживаемостью производства. Об этом сказал заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков ведомства Александр Коробутов в ходе пленарной сессии «Пиво России: наследие и современность» в рамках Недели российского ритейла, сообщила пресс-службу Ассоциации производителей пива, солода и напитков. При этом, по его словам, у пивоваренной отрасли уже есть ряд преимуществ по сравнению с другими сегментами алкогольного рынка, в частности отсутствует лицензирование производства и оборота продукции.



В виноделии все возможности и условия были предоставлены виноделам, когда производство было полностью переведено на российское сырье и обеспечены его учет и прослеживаемость, напомнил Коробутов. «Если говорить о пиве, то рассмотрение введения аналогичных преференций возможно только после перехода производства пива на 100% российское сырье и обеспечения его учета и прослеживаемости в государственных информационных системах», — отметил он.



По данным исследований, структура потребления алкоголя в стране остается стабильной, а около 62% потребителей пивоваренной продукции выбирают российское пиво, привел данные Коробутов. Директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова обратила внимание, что культура потребления пива за последние годы заметно изменилась. Покупатели стали лучше разбираться в стилях и сортах напитка, внимательнее подходят к выбору и проявляют интерес к гастрономическим сочетаниям. Представители отрасли связывают этот тренд с развитием российского пивоварения, расширением ассортимента и повышением качества продукции.



Изменение структуры и культуры потребления может стать одним из драйверов развития отрасли, уверен исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Второй точкой роста он считает конструктивный и более продуктивный диалог с органами власти, чтобы бизнес понимал, что будет в перспективе двух-четырех лет с налогами и регулированием.



Также среди драйверов отрасли участники сессии назвали развитие сегмента безалкогольного пива, который демонстрирует устойчивый рост. Расширение ассортимента и изменение потребительских привычек создают дополнительные возможности для производителей. Еще одной точкой роста может стать развитие промышленного и гастрономического туризма. Это поможет не только укрепить позиции российских брендов, но и повысить инвестиционную привлекательность регионов присутствия предприятий.



Начальник отдела межотраслевых проектов Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Артур Самохин среди мер поддержки производителей пива отметил акцию «Дни пива России», которая продвигает продукцию российского пивоварения. Проект проходит по инициативе Минпромторга, Минсельхоза и Роскачества. Его цель — сформировать отношение к российскому пиву как к национальному продукту с понятным происхождением, узнаваемым дизайном и культурой ответственного потребления. Так, в сети «ВинЛаб» в акции участвовало 17 наименований как крупных национальных и региональных брендов, так и крафтовых, рост продаж к доакционнному сопоставимому периоду составил 21% в натуральном выражении, сообщила компания. Общий спрос на пиво в сети в мае вырос на 13% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе продолжает увеличиваться спрос на безалкогольное пиво, по итогам мая рост составил 46% в сравнении с прошлым годом.



«ВинЛаб» одной из первых специализированных алкогольных сетей сделала ставку на продвижение российского пива, и четыре года назад выделила это направление в самостоятельный проект. Сейчас в ассортименте 289 позиций пива, из них 164 (57%) приходится на российское. Доля российского крафта в этой категории составила 32% (53 SKU), приводит данные компания. В России продолжает формироваться культура потребления пива: все чаще для покупателя решающим фактором при выборе напитка становится именно вкус и качество, а не цена, отметил коммерческий директор «ВинЛаб» Артем Курдюшкин.



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