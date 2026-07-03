Легальное производство пива сокращается из-за роста акцизной нагрузки

Одно рабочее место в пивоварении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях Е. Кузьмина / Ведомости

Чрезмерный рост акцизной нагрузки на пивоваренную отрасль уже стал одной из причин сокращения легального производства с начала 2026 года и, в случае продолжения, рискует привести к дальнейшим потерям. Повышение ставок акциза, в том числе на отдельные категории пивоваренной продукции, стимулирует уход производителей «в тень», противоречит задачам развития отрасли, сдерживает инвестиции и приводит к существенным экономическим потерям для государства и участников рынка. Об этом сообщил Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли по итогам заседания, которое прошло в рамках отраслевого форума «Пиво России: наследие и современность».



Важно искать совместные сбалансированные решения, учитывающие интересы бизнеса, государства и потребителей, отметил председатель Совета Таймураз Боллоев. «У отрасли есть свои предложения по улучшению регулирования, мы открыты к диалогу с государством. Сегодня пиво-безалкогольная отрасль испытывает серьезное давление, и отношение к ней должно меняться в сторону понимания ее вклада не только в экономику, но и в борьбу с алкоголизацией населения, через переключение потребителей на слабый алкоголь, повышение культуры потребления и борьбу со злоупотреблениями», — подчеркнул он.



За прошлый год пивоваренные предприятия уплатили 262,8 млрд руб. акцизов в региональные бюджеты. Одно рабочее место в пивоварении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая сельское хозяйство, переработку, производство упаковки, логистику, транспорт, торговли, отмечается в сообщении Совета. Пивовары инициировали ряд программ по развитию цивилизованной культуры потребления, органическому включению пива в гастрономическую карту культурного наследия народов России. По мнению участников Совета, такой подход нуждается в дальнейшем развитии и требует поддержки со стороны органов власти и сбалансированного законодательного регулирования. Приумножение исторического наследия отечественного пивоварения, отметил он, может стать одной из точек роста экономики, увеличения доходной части бюджетов, уверен Боллоев.



Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в ходе пленарной сессии форума «Пиво России: наследие и современность» отмечал, что изменение структуры и культуры потребления может стать одним из драйверов развития отрасли. Второй точкой роста он считает конструктивный и более продуктивный диалог с органами власти, чтобы бизнес понимал, что будет в перспективе двух-четырех лет с налогами и регулированием, ранее писал «Агроинвестор».



По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-мае производство пива снизилось на 2,5%, до 309,5 млн дал, пивных напитков — на 5,7%, до 46,4 млн дал. По итогам прошлого года производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% уменьшилось на 1% год к году, до 781,14 млн дал, крепостью выше 8,6% — на 6,2%, до 82,4 тыс. дал. С начала 2025 года акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% вырос с 27 руб. до 30 руб. за литр. С начала 2026-го для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра акциз увеличился на 10%, до 33 руб. за литр.



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