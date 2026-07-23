Экспорт российской свинины в Китай прибавил 40% в деньгах

В рейтинге ведущих поставщиков свинины в КНР Россия удерживает четвертую строчку Ю. Эйвазова / Ведомости

Российские производители увеличили поставки свиноводческой продукции в Китай с начала года по июнь почти на 41% в денежном выражении по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Совокупная стоимость экспортированной продукции достигла $50,2 млн против $35,7 млн годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления КНР.



Наибольший показатель экспорта в текущем году был зафиксирован в мае, составив $10,8 млн. В рейтинге ведущих поставщиков свинины в КНР Россия удерживает четвертую строчку вслед за Великобританией ($53,7 млн), Бразилией ($125,8 млн) и Испанией ($241,1 млн). В общей сложности Китай импортирует свинину из 17 государств.



Экспорт свинины из России в КНР растет с момента возобновления поставок в 2024 году. В прошлом году он составил $86,5 млн, в 2024 году показатель находился на уровне $53,3 млн.



На прошлой неделе Россельхознадзор сообщил, что китайские власти аттестовали четвертое российское предприятие для поставок свинины в КНР. Китайские таможенники зарегистрировали в системе CIFER, подтверждающей право на экспорт, «Курский мясоперерабатывающий завод» («АгроПромкомплектация»). В 2024 году сертификацию китайской стороны успешно прошли расположенный в Белгородской области мясоперерабатывающий комплекс «СК Короча» («Мираторг»), «Тамбовский бекон» (ГК «Русагро») и «Великолукский мясокомбинат».



Российский экспорт свинины в КНР сохраняет перспективы роста, несмотря на снижение стоимости мяса на китайском рынке из-за избыточного предложения, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Никакого потолка по экспорту нет. Китай закупает много, хотя цены там длительное время находятся на крайне низком уровне. Однако есть ассортимент из России, включая субпродукты, по-прежнему конкурентоспособный по цене», — рассказал Юшин «Агроинвестору». В пользу увеличения поставок из России говорит, по его мнению, то, что КНР диверсифицирует закупки аграрной продукции, снижая импорт из ряда стран. При этом целесообразность экспорта свинины для российских производителей будет зависеть от курса рубля и коррекции цен на российском рынке, считает эксперт.



В Национальном союзе свиноводов (НСС) также убеждены в дальнейшем росте экспорта свинины на китайский рынок. В ходе недавнего годового собрания членов ассоциации гендиректор НСС Юрий Ковалев озвучил прогноз, согласно которому объем поставок в КНР может вырасти в два-три раза. Доводом в пользу такого сценария в союзе считают потребности рынка КНР: по результатам прошлого года доля российских компаний в совокупном импорте свиноводческой продукции Китаем составляла лишь 3-4%.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

