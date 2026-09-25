Доля пшеницы 4-го класса сейчас составляет 47%

Позже качественные характеристики пшеницы, скорее всего, улучшатся Т. Кулистикова

Доля пшеницы 4-го класса по состоянию на 19 сентября составляла 47% (в 2025 году — 46%). Об этом сообщила первый замдиректора Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК) Инна Зайченко в ходе XVII съезда Союза мукомольных и крупяных предприятий. Она обратила внимание на то, что на эту дату было исследовано 55 млн т зерна, речь идет о предварительных данных с полей, и спустя 1,5-2 месяца после завершения уборки качественные показатели обычно улучшаются.



Также в ходе своего доклада Зайченко сообщила, что из обследованной пшеницы на 3-й класс приходится 31,3% (31,6% в 2025 году), на 5-й класс — 21,3% (22%). Также была выявлена пшеница 1-го и 2-го классов, но их доля не превышает 1%. «Продовольственная пшеница 1-4 классов составила 78,4%, как и в прошлом году (78%)», — добавила Зайченко. В пересчете на валовой сбор 78 млн т мягкой продовольственной пшеницы 61 млн т — продовольственная 1-4 классов. При этом пшеницы с содержанием протеина более 13% в этом году — 24 млн т, более 12,5% — 50 млн т. «Это очень хороший показатель, значимый», — отметила она.



В ходе доклада Зайченко также сообщила, что российские сельхозпроизводители исполняют требования, указанные в Доктрине продовольственной безопасности, касательно роста производства ценной и сильной пшеницы. «Так, сильной пшеницы <...> — 2,8 млн т, в прошлом году было выявлено 6% или 4,6 млн т. Ценная пшеница в долях — 19% или 13,5 млн т <...>. Вполне себе мы можем удовлетворить нашу хлебопекарную отрасль хорошей мукой», — считает Зайченко.



Согласно мониторингу ЦОК АПК, средневзвешенный показатель клейковины в мягкой пшенице по стране — 20,9% (в 2025-м — 21,5%), натуры — 778 г/л (770 г/л), число падения — 324 сек. (290 сек.). Основные регионы-производители продовольственной пшеницы 1-4 классов — Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область. Для 5-го класса также лидером является Южный федеральный округ. «Конечно, по всем показателям пшеницы у нас сейчас лидирует Алтай», — сообщила она, добавив, что доля пшеницы 5-го класса в регионе менее 5%.



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