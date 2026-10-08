Аграрный комитет Госдумы: необходимо сохранить финансирование АПК в 2027 году

Сохранение объемов финансирования особенно важно в условиях высоких процентных ставок Е. Разумный / Ведомости

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что сохранение объемов финансирования АПК в 2027—2029 годах сейчас обсуждается совместно с Минсельхозом. «То, что нам принесли (проект Федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов в части АПК), нас не устраивает. Мы все будем делать для того, чтобы изменилась ситуация в 2027 году <...>. По большому счету, мы договорились», — сказал Кашин в ходе круглого стола «Обеспечение устойчивого развития животноводства в Российской Федерации» в ходе выставки «Золотая осень — 2026». Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов также отметил, что вопрос финансирования актуален. «Мы понимаем, что сейчас действительно ставка по кредитам находится на достаточно высоком уровне. Вероятно, (такая) политика Центробанка сохранится», — сказал он, добавив, что с учетом высокой ставки крайне важно сохранить поддержку АПК на прежних уровнях.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в следующем году на финансирование госпрограммы развития АПК из федерального бюджета планируется направить более 261,4 млрд руб., всего на это направление может быть выделено свыше 424,6 млрд руб., включая региональные бюджеты и внебюджетные источники. В 2028-м, по плану, финансирование составит 304,5 млрд руб. и 465,3 млрд руб. соответственно, в 2029-м — 306 млрд руб. и 470,9 млрд руб., следует из сопроводительных документов к законопроекту «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». В 2026 году финансирование превышало 402,17 млрд руб. из федерального бюджета и 479 млрд руб. в целом (согласно бюджетной росписи на 1 сентября).



В том числе на возмещение банкам и «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по льготным кредитам в рамках федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено 113,93 млрд руб. в 2027 году. Это на 24,1% меньше показателя бюджетной росписи 2026 года — 150,08 млрд руб., сравнил журнал Поле.рф. В 2028—2029 годах на это направление заложено по 125,27 млрд руб. Дополнительно на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам предлагается направить 2,7 млрд руб. в 2027 году, 1,67 млрд руб. — в 2028-м и 922,2 млн руб. в 2029-м. Субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027 году составят 14,28 млрд руб. против 35,28 млрд руб. по росписи текущего года. В следующие два года предусмотрено по 20,66 млрд руб.



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