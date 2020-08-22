Липецкая область возглавила рейтинг регионов по качеству жизни на селе

Рейтинг позволяет сравнить регионы по одному из важнейших показателей их социально-экономического развития Pixabay

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова — филиал Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий составил рейтинг регионов России по качеству жизни сельского населения. Первое место в списке заняла Липецкая область. Также в десятку регионов с наиболее высокими показателями качества жизни сельского населения вошли регионы-доноры с наибольшими объемами валового регионального продукта на душу населения, располагающие хорошими финансовыми возможностями для решения сельских проблем — Ханты-Мансийский АО — Югра, Татарстан, Самарская область, Ямало-Hенецкий АО.



В топ-10 кроме Липецкой области есть и другие регионы Центрального Черноземья (Белгородская, Воронежская области), а также юга России (Ростовская область, Краснодарский край) с хорошо развитым АПК, сельская местность которых исторически отличается высоким уровнем социального обустройства. На восьмом месте разместилась Ульяновская область, проводящая активную политику по социальному развитию села, как и остальные из первой десятки рейтинга. Замыкают общий список регионы с дефицитным бюджетом, с исторически накопившимися сельскими проблемами (нечерноземные области), а также окраинные (приграничные) регионы. На последней строке рейтинга — Псковская область.



«Такое исследование было проведено впервые, оно позволяет сравнить регионы по одному из важнейших показателей их социально-экономического развития», — рассказал «Агроинвестору» один из авторов рейтинга, руководитель ВИАПИ им. А. А. Никонова Александр Петриков. Для определения качества жизни в сельской местности и оценки сложившихся межрегиональных различий в этой области были определены объективные частные индикаторы, характеризующие ту или другую сторону сельской жизни. На их основе рассчитан общий рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.



«Выбор частных показателей обусловливался необходимостью наиболее полной характеристики всех факторов, определяющих качество сельской жизни, а также состоянием статистических наблюдений за социальным положением населения, развитием социальной и инженерной инфраструктуры и др.», — поясняет Петриков. В качестве источников информации для составления рейтинга использованы официальные данные Росстата, Минздрава, Минпросвещения, Минкультуры, Минсельхоза, других министерств и ведомств из открытых информационных источников.



В 2020 году стартовала Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Она является логическим продолжением федеральных мер по развитию села, реализуемых с 2002 года, и направлена на социально-инфраструктурное обустройство села, диверсификацию сельской экономики, повышение занятости и доходов сельского населения. Особую актуальность программа приобретает в условиях пост-пандемической реальности, когда увеличивается привлекательность жизни в малых городах и сельской местности, а более равномерное распределение населения по территории страны снижает риски возникновения эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, становится важнейшим условием национальной безопасности. Оценка качества сельской жизни в российских регионах выступает составной частью мониторинга реализации упомянутой госпрограммы.



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