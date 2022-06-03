На границе Европы и Азии. Обзор АПК республики Башкортостан

Минсельхоз республики Башкортостан

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Выгодное географическое расположение, развитая инфраструктура, хороший уровень поддержки региональных властей обещают инвесторам в АПК региона успешное ведение сельскохозяйственного бизнеса. Новых вложений требуют молочное и мясное скотоводство, переработка агропродукции, селекция и племенное направление. Впрочем, риски для сельхозпроизводства в Башкирии тоже присутствуют, и главный из них — климатический

Агропромышленный комплекс Башкортостана на протяжении многих лет удерживает ведущие позиции в стране — по объемам производства валовой сельскохозяйственной продукции среди всех регионов страны республика традиционно занимает шестое-седьмое место с долей около 3 %. В 2021 году из-за чрезвычайных погодных явлений (почвенная и атмосферная засуха, суховеи, установившиеся в республике со второй декады мая, привели к гибели посевов на 265 тыс. га, сумма прямого ущерба превысила 2 млрд руб.) сельское хозяйство Башкортостана сократило показатели, и в России регион занял 12-е место с долей 2,5 % (третье место в Приволжском федеральном округе с 11,7 %).



Тем не менее республика по-прежнему остается в числе лидеров по выпуску различных видов продовольствия. Например, занимает первое место в стране по производству кумыса, второе — по валовому надою молока, говядине, товарному меду, поголовью коров и лошадей, третье — по численности КРС, рассказывает министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.



По данным Минсельхоза республики, объем производства валовой сельхозпродукции по всем категориям хозяйств Башкортостана в прошлом году составил 185,6 млрд руб. (в 2020-м — 189,6 млрд руб.), в том числе 77 млрд руб. (86,1 млрд руб.) в растениеводстве, 108,6 млрд руб. (103,5 млрд руб.) — в животноводстве. Наибольшее снижение показателей наблюдалось в КФХ — на 29 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В сельхозорганизациях объемы производства сократились на 18,4 %, в хозяйствах населения — на 7,7 %.



Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Площадь республики — 143 тыс. км², а это 27-е место в стране: доля региона в общей площади России оценивается в 0,8 %. Удобное географическое расположение (республика находится на стыке Европы и Азии) выгодно отличает Башкортостан от остальных российских регионов. Республика имеет хорошо развитую транспортную сеть и граничит с шестью субъектами Российской Федерации — Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Татарстаном и Удмуртией. В радиусе 500 км от Уфы проживает 25 млн человек.



Через регион проходят автомагистрали М5 «Урал», М7 «Волга», автодороги Р240 Уфа — Оренбург, Уфа — Бирск — Янаул, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Бирск — Тастуба — Сатка, Уфа — Инзер — Белорецк, Серменево — Баймак — Акъяр — Орск, Белорецк — Учалы — Миасс и Мелеуз — Магнитогорск. Воздушным сообщением регион связан с десятками городов на территории России, стран СНГ, а также с городами Греции, Китая, ОАЭ, Турции. В Уфе находится крупнейший в регионе аэропорт. Также в республике действует Башкирский регион Куйбышевской железной дороги, проходят железнодорожные направления и ветки Горьковской и Южно-Уральской железных дорог. Есть две судоходные реки — Белая и Уфа. Развит трубопроводный транспорт. Ежегодно растет парк автомобилей.



Более 50 % территории региона — свыше 7 млн га — занимают сельскохозяйственные угодья, из них на пашню приходится 3,6 млн га, или 52 %. Посевные площади в Башкортостане последние 10 лет имеют тенденцию к сокращению: с 2012 года они уменьшились на 230 тыс. га. Тем не менее по данному показателю в 2021 году республика заняла девятое место в стране.



Между тем стоимость сельскохозяйственной земли в регионе с каждым годом растет, знает управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. Неиспользуемые сельхозземли, пригодные для эффективного агропроизводства, постепенно вводятся в оборот. В планах правительства республики до 2024 года вернуть в обработку 90 тыс. га, обращает внимание эксперт.



Техническая модернизация

В Башкортостане развита нефтехимическая промышленность, производятся минеральные удобрения и топливо, что помогает аграриям достаточно быстро обеспечивать себя данными продуктами, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Также регион традиционно мощно поддерживает сельское хозяйство, местные власти и сейчас вкладываются в это направление, хотя парк сельхозмашин все же требует серьезного обновления — многие агрегаты прослужили уже более 8-10 лет и часто выходят из строя», — говорит эксперт.



И тем не менее агротехника в республике постоянно обновляется. По информации Минсельхоза Башкортостана, за 2021 год приобретено 3444 разных машин на более чем 12 млрд руб. (в 2020-м — 10,1 млрд руб.). Всего закуплено 527 тракторов различного тягового класса, 258 зерноуборочных и 50 самоходных кормоуборочных комбайнов, более 860 единиц почвообрабатывающих, посевных машин и орудий. Количество выработавших нормативные сроки эксплуатации тракторов за семь лет уменьшилось с 85 до 65 %, средний возраст сократился с 18 до 15,8 лет.



Важным направлением повышения технической оснащенности является организация капитально-восстановительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий Башкортостана, отмечает Фазрахманов. По итогам 2021 года ремонт техники, узлов и агрегатов на предприятиях республики произведен на сумму более 1,4 млрд руб. (в 2020-м — 1,2 млрд руб.). В рамках этой работы освоено изготовление 1,5 тыс. наименований импортозамещающих запасных частей.



Также в прошлом году в регионе реализован ряд крупных проектов в сфере технической модернизации АПК. В течение года введены в эксплуатацию два производственно-технических центра «Кировец Уфа» и «Акрос РБ», в которых организована работа по изготовлению новых видов прицепного и навесного оборудования для комплектования самоходной сельхозтехники. Освоено производство новых моделей дискаторов и другой прицепной техники в компании «БашАгроМаш». Предприятие «Арт-Агро» реализует проект по серийному изготовлению зерноочистительных машин, а «Башдизель» — по созданию лаборатории испытания техники на соответствие требованиям безопасности.



Обновление парка техники в республике происходит постоянно, подтверждает директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Андрей Рябов. Так, в 2020 году объем приобретенных зерноуборочных комбайнов увеличился на 137 %, энергонасыщенных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой — на 164 %. По итогам 2021-го в связи со сложными погодными условиями произошло небольшое сокращение в данных сегментах — на 4 % и 13 % соответственно. В целом к 2022 году энергообеспеченность сельхозпроизводителей региона составляет 176 л. с. на 100 га пашни. Это на 14 % выше среднероссийского показателя (154 л. с.). Нагрузка на один трактор оценивается в 225 га (в среднем по стране — 286 га), на один зерноуборочный комбайн — 450 га, сообщает руководитель.



Сам «Ростсельмаш» за последние пять лет поставил башкирским аграриям более 900 агромашин, не считая прицепных и навесных сельхозорудий. Цифры компании полностью соответствуют региональной динамике, подчеркивает Рябов. Наиболее продуктивным оказался 2020 год: по отношению к 2019-му закупки техники выросли почти в два раза. «В последние годы в республике растет спрос на отечественную, передовую технику, также выбор аграриев постепенно смещается в пользу более энергонасыщенных машин, что опять же связано с агроклиматическими условиями, — делится наблюдениями он. — В зоне рискованного земледелия хозяйствам приходится действовать максимально быстро, до минимума сокращая сроки полевых работ, — это касается как весенних кампаний, так и уборочных. Вот почему даже при урожайности зерновых в 15-30 ц/га, привычной для комбайнов третьего-четвертого класса производительности, хозяйства региона покупают машины пятого-шестого классов». Например, парк зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш», поступивших в республику в 2021 году, на 77 % составляет семейство мощных ACROS.



Хотя Башкортостан входит в число регионов России, расположенных в зоне рискованного земледелия, что отражается на результатах работы растениеводов, за счет постоянной технической модернизации, увеличения применения минеральных удобрений, элитных семян аграриям республики удается нивелировать влияние природно-климатических условий, отмечает Рябов. «В этом плане показательным был прошлый год — башкирские сельхозпредприятия собрали зерна на 46 % меньше, чем в 2020-м, но в 2,5 раза больше, чем в также засушливом 2010-м, — приводит пример руководитель. — Внесение корректив в планирование и тактику сельхозкампаний, выбор агротехнологий и переход на более современные машины позволяют сокращать сроки проведения полевых работ и становятся залогом финансовой стабильности аграриев». В этой работе производителей поддерживает республиканское правительство, что добавляет стабильности агропредприятиям. Во многом благодаря хорошей государственной поддержке хозяйства республики даже в сложном 2021 году продолжили активно приобретать технику, племенной скот, семена и удобрения, знает Рябов.



Зерновые и масличные

Производство продукции растениеводства в 2021 году снизилось на 29,1 % (в сопоставимой оценке), информирует Минсельхоз Башкортостана. Объем производства зерна составил 2,06 млн т в весе после доработки (в 2020-м — 3,8 млн т), а средняя урожайность по республике — 14 ц/га (22 ц/га). Масличных культур было получено около 375 тыс. т (94,6 % к уровню прошлого года), в том числе подсолнечника собрано 314 тыс. т (в 2020-м — 312,8 тыс. т) при урожайности — 12,3 ц/га (14,6 ц/га).



Юг Черноземья отлично подходит для растениеводства благодаря составу почв, комментирует Александр Корбут. Исторически Башкортостан является одним из крупнейших производителей ржи и гречихи. Многовековые традиции и своя селекция, а также успешные технологические решения позволяют региону занимать хорошие позиции на рынке с данными агрокультурами. По данным Росстата, в 2021 году рожью в республике было занято 172,5 тыс. га, гречихой — 63,6 тыс. га: в обоих случаях это второе место в стране, больше этих зерновых в России сеет только Оренбургская область. Собранные урожаи в первую очередь идут на внутреннее потребление, хотя гречиха в некоторые сезоны также неплохо экспортировалась.



Однако регион из-за климатических особенностей часто сталкивается с серьезными потерями озимых культур, которые вынужденно пересевают в тех или иных объемах, отмечает Корбут. Снизить влияние погоды на урожай могло бы дальнейшее совершенствование технологий, правильный подбор сортов и современного агропарка, что позволило бы проводить все необходимые работы на поле в оптимальные сроки.



«Пшеница, разумеется, также занимает большое место в севообороте аграриев Башкирии, хотя ее доля, как и других культур, определяется конъюнктурой рынка», — продолжает эксперт РЗС. Основные зерновые культуры в республике — это пшеница, ячмень и овес, отмечает начальник южного филиала Центра Агроаналитики Минсельхоза Оксана Щербина. Ежегодно регион выращивает свыше 3,3 млн т зерновых культур, уточняет представитель компании «Деметра-Холдинг». Рекорд производства был в сезоне 2019/20, когда было собрано более 4 млн т. В прошлом же сельхозгоду урожай опустился до менее 2,2 млн т из-за засухи, но зато качество зерна было намного лучше показателей прошлых лет — более 80 % пшеницы было четвертого и третьего классов.



Из-за природно-климатических условий в основном производители предпочитают сеять яровые культуры, обращает внимание Щербина. По итогам 2021 года валовой сбор яровой пшеницы в регионе составил 0,7 млн т, ячменя — 0,5 млн т, овса — 0,12 млн т, приводит данные она. Озимой пшеницы в прошлом году было намолочено лишь 0,3 млн т, однако ее площадь постепенно наращивается. Так, в 2010 году под эту зерновую культуру было отведено лишь 66 тыс. га, а в 2018-м — уже в три раза больше — 192 тыс. га, что стало максимальным уровнем. Также в последние годы производители все больше обращают внимание на яровой ячмень или переходят на подсолнечник. Из всего собранного урожая зерновых наибольшая часть (около 36 %) используется на переработку и порядка четверти — на корм скоту и птице, а также на семена, информирует Щербина. На экспорт уходит только 6-10 %.



Регион является профицитным по производству зерна, утверждает представитель «Деметра-Холдинга». Объем свободный к вывозу и реализации в другие регионы и на экспорт оценивается более чем в 500-700 тыс. т. Традиционно зерно отправляется в соседние Челябинскую область, Пермский край и Удмуртию, но растут и поставки за рубеж (200-300 тыс. т), поскольку Башкортостан имеет хорошую логистическую базу.



Регион расположен близко к южным границам России, что открывает путь как к ближнему зарубежью (Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан), так и к дальнему (Китай, страны юго-восточной Азии). При этом наличие хорошей железнодорожной инфраструктуры позволяет быстро отправлять зерно и в черноморские зерновые терминалы. Кроме того, в республике развита сеть автомобильных дорог и имеется достаточное количество мощностей по хранению и подработке зерна — более 60 элеваторов и складов объемом 3 млн т, в том числе более 10 линейных элеваторов суммарной мощностью 1 млн т. Сельхозпредприятия также имеют собственные емкости для хранения, активно продолжают строить и улучшать зерновые комплексы и поэтому вывозят продукцию на элеваторы в основном под реализацию. «Поэтому мощности по хранению зерна есть почти по всей территории Башкортостана в радиусе 150-200 км, крупные потребители зерновых (производство комбикормов, свиноводство, птицеводство, КРС) находятся в 300-400 км, что делает продажу им зерновых напрямую менее выгодным из-за логистических затрат и также увеличивает экспортный потенциал», — делает вывод представитель «Деметра-Холдинга». По его словам, в сезоне 2022/23 при наличии хорошего урожая компания планирует приобрести в республике 100-200 тыс. т зерна (в 2021/22-м — 30 тыс. т).



Александр Корбут полагает, что нарастить объемы экспортных отгрузок из Башкортостана помогло бы расширение поставок по внутренним водным путям. Сейчас они модернизируются, и по ним вполне можно переправлять значимые объемы зерновых на север и юг страны, улучшая возможности сбыта для республики и других регионов.



Что касается масличных, то в 2021 году из общего валового сбора около 82 % пришлось на подсолнечник, продолжает Щербина. Также в Башкортостане выращивают рапс, но его объемы существенно меньше: в прошлом году было собрано только 28 тыс. т. Популярность подсолнечника обусловлена стабильным спросом со стороны местных переработчиков. Также интерес аграриев к подсолнечнику растет на фоне развития логистики и строительства МЭЗ в Центральной России и Поволжье. За последние 10 лет его площадь увеличилась в 1,8 раза. Дальнейшее расширение посевов ограничивают особенности севооборота в регионе в целом, а также специфика выращивания данной агрокультуры. «Переход на возделывание масличных сложно осуществить резко, к тому же их невозможно выращивать несколько сезонов подряд на одном и том же поле в эффективном севообороте, — напоминает эксперт. — Еще пропашные культуры особенно чувствительны к недостатку влаги в верхнем слое почвы в период активной фазы роста и созревания, а в Башкирии может наблюдаться засушливая погода».



В регионе работают несколько крупных переработчиков масличных культур, мощности которых позволяют перерабатывать весь собранный урожай. В частности, Чишминский МЭЗ (ГК «Сигма») и компания «Элеватор» специализируются на подсолнечнике. Помимо местной семечки, они закупают сырье в соседних регионах. В основном предприятия ориентированы на производство нерафинированного растительного масла, а также подсолнечного жмыха и шрота.



Башкирия активно поставляет произведенное подсолнечное масло на внешние рынки, информирует Оксана Щербина. В 2021 году ключевыми покупателями этой продукции стали Турция (47 тыс. т против 31 тыс. т в 2020-м) и Китай (11 тыс. т против 42 тыс. т). Рапсовое масло республика в основном экспортирует в КНР (1,7 тыс. т в прошлом году, в 2020-м поставок не было) и Латвию (1 тыс. т против 2,5 тыс. т).



Другие агрокультуры

Одна из важных сельскохозяйственных культур в севообороте Башкортостана — сахарная свекла. По данным республиканского Минсельхоза, в прошлом году ее урожай составил 975,6 тыс. т (в 2020-м — 1,29 млн т) при урожайности 269,8 ц/га (450,2 ц/га). Из этого сырья переработано и получено более 142,3 тыс. т сахара, что полностью обеспечивает потребности населения региона в данном продукте, утверждает Ильшат Фазрахманов.



По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, свекловодство в регионе имеет смысл лишь в ближней зоне (70-100 км) двух действующих заводов — Чишминского (входит в ГК «Таврос») и Раевского (ГК «Стар Нафта»). «Продуктивность отрасли — сбор сахара с гектара — во всем регионе Волга-Урал, включая и Башкирию, в среднем ниже среднероссийского на 29 % (за период последних десяти лет) в силу объективных почвенно-климатических условий, — рассказывает он. — Лишь в 2020-м региону повезло с погодой на фоне неудач в других субъектах страны». Поэтому здесь необходимы особые меры поддержки свекловодов со стороны государства и переработчиков свеклы, считает эксперт.



При этом у региона есть ряд преимуществ. Во-первых, небольшая премия к цене сахара (и, соответственно, свеклы) относительно цен производственных регионов Юга и ЦЧР. Во-вторых, этот рынок менее конкурентный: восточнее Волги находятся лишь четыре сахарных завода, кроме двух башкирских, — Заинский в Татарстане и Черемновский в Алтайском крае. Также здесь большой рынок сбыта, есть потенциал логистически удобного железнодорожного экспорта в сопредельные страны Азии — Казахстан, Туркмению, Иран, Афганистан, Узбекистан, Киргизию, Монголию и КНДР, перечисляет Иванов. «В республике имеется относительно развитая (по российским меркам) сельская инфраструктура и неплохая сельская демография (как и в Татарстане), что тоже можно отнести к плюсам», — добавляет он. Помимо этого, в Башкирии существует возможность внедрения технологий длительного хранения свеклы в силу более континентального по сравнению с ЦЧР и уж тем более с Югом климата — замораживание и хранение в складах-термосах как в Северной Дакоте США, где переработка продолжается до начала июня. Без оттепелей сырье можно хранить и просто в кагатах до весны, уверен эксперт.



Общий объем производства овощей в хозяйствах всех категорий Башкортостана в прошлом году составил 265,7 тыс. т (в 2020-м — 287,9 тыс. т), в том числе в открытом грунте было выращено порядка 210 тыс. т, в закрытом — 55,7 тыс. т. Уровень самообеспечения овощами в республике достиг 47 %, при этом в огурцах потребность регион закрывает на 106,1 %, в свежих томатах — на 42,2 %, белокочанной капусте — на 36,4 %, моркови — на 5,6 %, а репчатом луке — лишь на 1,2 %. Объем производства картофеля в 2021 году составил 485,3 тыс. т (710,2 тыс. т годом ранее). Уровень самообеспечения по данной позиции с учетом хозяйств населения составляет 134 %. По валовому сбору картофеля Башкортостан занимает девятое место среди регионов России.



В защищенном грунте овощеводство в республике начало развиваться давно, еще во времена СССР, и было традиционным для многих крупных и малых хозяйств, в том числе для фермеров, информирует гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Можно сказать, что в регионе в постсоветское время был создан некий кластер тепличных предприятий, близко расположенных друг к другу, — говорит она. — Они организовывали совместные закупки удобрений, СРЗ, других средств производства, а также налаживали общий сбыт продукции — и это уникальный для России опыт». По словам эксперта, в лучшие времена в такого рода ассоциацию входило до 300 га теплиц, и преимущественно это были именно средние и мелкие фермеры. Хотя технологии использовались не самые современные, теплиц четвертого или пятого поколения там не было, но хозяйства работали с ранней весны до поздней осени и давали хорошую прибавку к общему урожаю овощей в регионе, особенно по огурцам, акцентирует внимание Решетникова.



Одним из крупнейших тепличных предприятий в регионе являлся совхоз «Алексеевский» (40 га зимних теплиц), продолжает эксперт. Когда же в 2015—2017 годах началось активное строительство современных мощностей по выращиванию овощей в закрытом грунте, комплекс временно сдал позиции, потому что был не в состоянии конкурировать по себестоимости и урожайности с новыми игроками. Однако при активной помощи республиканского правительства в 2019 году было построено несколько гектаров новых теплиц, что очень помогло предприятию остаться в строю. Еще одним крупным комплексом является «Авилат» в Буздякском районе Башкирии, знает Решетникова. Это 10 га теплиц со светокультурой, появившиеся еще в 2009 году, также при содействии местных властей.



Особенностью местного рынка можно назвать большое производство огурцов: уже пять лет назад их выращивалось больше, чем нужно региону, что отражалось и на цене продукции. Благодаря этому республика стала одним из первых регионов, озаботившихся организацией межрегионального экспорта, знает эксперт. А урожай томатов в Башкортостане, напротив, несоразмерно мал. Переход на этот вид продукции происходит довольно тяжело, акцентирует внимание она.



По огурцу Башкирия действительно была полностью обеспечена еще несколько лет назад, подтверждает гендиректор агрохолдинга «Авилат» (производитель овощей в закрытом грунте) Шафоат Хабибрахманова. «Но тепличные мощности некоторых компаний в связи с изменениями в экономической ситуации выбывают, — указывает она. — Да и в целом 90 % теплиц в регионе пленочные, устаревшие, и из них в этом году, например, запустится всего около 20 %, что оставляет довольно обширную нишу для работы». У самого «Авилата» под томаты отдано 3 га.



Республику можно назвать одним из лидеров по производству овощей в ПФО, дополняет независимый эксперт плодоовощного рынка Михаил Глушков. Там расположены крупные госпредприятия, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте, и они эффективно работают. Есть примеры успешной работы в этом секторе и у фермеров — у некоторых из них при относительно небольших объемах урожайность можно назвать рекордной по стране. «Регион довольно засушливый, поэтому при производстве овощей открытого грунта в значительно лучшем положении находятся те хозяйства, которые смогли позволить себе оросительные системы, — отмечает Глушков. — Хорошо, что в Башкортостане действует программа по мелиорации — производителям возмещают часть затрат на строительство мелиоративных систем».



Молочный потенциал

«В республике огромный потенциал развития сельского хозяйства — здесь большие площади сельхозугодий, свободные к обработке, и большой процент жителей, проживающих в сельской местности. Кроме того, здесь как на уровне региона, так и муниципалитетов созданы комфортные условия для ведения бизнеса, — комментирует региональный директор по приволжскому региону ГК «ЭкоНива» Петр Дубянский. — Регион делает ставку на развитие молочного направления в животноводстве и оказывает максимальную поддержку инвесторам как при помощи федеральных и собственных региональных субсидий, так и посредством снижения административных барьеров». Все это привело к активному росту производства молока и молочных продуктов в республике в последние годы.



Башкортостан традиционно является одним из регионов — лидеров по производству молока. По итогам 2021 года республика занимает второе место в стране по валовому надою после Татарстана с показателем 1,61 млн т (96,6 % к уровню 2020 года). Объем производства товарного молока, по информации регионального Минсельхоза, составил 769,3 тыс. т (100,4 %). Положительная динамика обеспечена интенсификацией отрасли и увеличением продуктивности коров: надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе — декабре 2021-го достиг 6226 кг, что на 5 % больше, чем годом ранее. Также прирост обеспечен введением в строй крупных животноводческих комплексов, где валовой надой молока составляет от 32 до 63 т молока в день при среднереспубликанском показателе в 18 т. Это, например, такие предприятия, как «Северная Нива Башкирия» Ермекеевского района (63,4 т в день), «СП Базы» Чекмагушевского района (62 т), «СП Ашкадарский» Мелеузовского района (52 т), «Агрофирма Байрамгул» Учалинского района (40,5 т), племзавод «Урожай» Илишевского района (32 т), перечисляет представитель ведомства. В 2021 году в Башкортостане запущены четыре проекта в молочном скотоводстве, которые в перспективе дадут дополнительно 12,3 тыс. т молока, а в 2022-м планируется завершить еще шесть.



Лидерство республики стало возможным и благодаря благоприятным природно-климатическим условиям, и благодаря тому, что в регионе высока доля сельского населения, считает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Однако последний фактор является также причиной того, что большая часть молока производится в ЛПХ, что сопряжено со сравнительно низкой средней продуктивностью в регионе (около 5 т на голову). Хотя в последние годы благодаря введению новых высокоэффективных комплексов этот показатель все-таки рос. Сохраняется также проблема низкой товарности: из 1,6 млн т только 825 тыс. т в прошлом году пошло на переработку, знает эксперт.



«В части переработки в регионе есть несколько крупных игроков, которые входят в топ компаний по видам деятельности: это и завод “Вимм-билль-данн”, и Белебеевский комбинат, который принадлежит французским инвесторам и активно наращивает объемы производства, и сушильные предприятия — Мелеузовский, Месягутовский комбинаты, и сильные региональные игроки, например “Уфагормолзавод”, — рассказывает Белов. — Однако несколько важных для республики предприятий (в частности, Дюртюлинский, Чекмагушевский комбинаты, “Аллат”) в последние годы находились в непростом положении, часть из них имеют судебные разбирательства с кредиторами». Но в целом регион перспективный, и, следуя тенденциям консолидации, слияний и поглощений, эти активы тоже найдут инвесторов для продолжения работы, уверен эксперт. В дальнейшем Башкортостан сохранит привлекательность для инвесторов, так как производство молока в ЛПХ будет замещаться промышленными современными комплексами, что интересно в условиях обеспеченного рынка сбыта — большого количества перерабатывающих мощностей, прогнозирует он.



Башкирия — благодатный край в плане природы и экологии, в регионе большое разнотравье, поэтому молоко от коров и, соответственно, молочные продукты очень вкусные, уверяет маркетолог «Уфагормолзавода» (входит в «МилкФорт») Дмитрий Мигунов. Небольшой минус республики в том, что зимой, когда надои самые низкие, товарного молока немного не хватает. Приходится довозить сырье из соседних регионов, говорит он. Мощности предприятия по переработке молока составляют 150 т/сутки. Продукция реализуется под торговой маркой «Молочная крепость» в основном на территории республики (доля продаж в Башкортостане — около 90 %).



Вывоз агропродукции заметно вырос По данным Минсельхоза РБ, объем экспорта продукции АПК из республики Башкортостан в 2021 году превысил $328 млн, что почти на 85% больше, чем по итогам 2020-го. Основную долю в продукции, отправляемой за рубеж, занимает продукция с высокой добавленной стоимостью. Так, в структуре вывоза на продукцию масложировой отрасли пришлось порядка 71% (+14,5% к показателю предыдущего года). Доля зерновых составила 12,5%, 16,5% пришлось на прочие виды продукции (товары пищевой и перерабатывающей промышленности, маслосемена, спирты, мед, мясо и молочку).

Башкирия ведет активную внешнеэкономическую деятельность с партнерами из 46 стран мира. Основными странами-импортерами являются Казахстан, Латвия (транзитная страна для государств Евросоюза), Таджикистан, Китай, Узбекистан. Также регион сотрудничает с Пакистаном, Монголией, Литвой, Норвегией, Беларусью.

Мясо в ассортименте

На 1 января 2022 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех башкирских сельхозпроизводителей составила 869,3 тыс. голов (95,8 % к 2020-му), в том числе коров — 370,5 тыс. (96,4 %). Поголовье свиней на ту же дату оценивалось региональным Минсельхозом в 488,3 тыс. голов (108,6 %), овец и коз — 602 тыс. (93,8 %), лошадей — 116,8 тыс. голов (96,7 %), птицы — 10,8 млн голов (94,6 %). Производство мяса скота и птицы в товарном секторе (СХП и КФХ) за прошлый год составило 250,4 тыс. т, или 97 %, к аналогичному периоду 2020-го.



Положительная динамика наблюдается в производстве говядины — на 0,8 %, мяса птицы — на 0,2 %, при этом производство свинины уменьшилось на 8 %. Сокращение производства данного вида мяса обусловлено ликвидацией поголовья свиней в совхозе «Рощинский» из-за низкой эффективности и потери конкурентоспособности данного производства (мощность комплекса составляла 7,5 тыс. т в год), уточняет Фазрахманов. Дальнейшее развитие свиноводства в республике обеспечит реализация крупных инвестиционных проектов ГК «Таврос» в Альшеевском и Белебеевском районах — это «Уральская мясная компания» и «Башкирская мясная компания», которые в следующем году дадут дополнительно 23 тыс. т мяса.



Поголовье свиней в Башкирии постепенно увеличивается, комментирует главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. В 2021 году сельхозорганизации республики выпустили 88,6 тыс. т свинины в живом весе (1,8 % от общероссийского объема промышленного производства). По этому показателю регион занял 14-е место в стране, сообщает он. Основными производителями свинины в Башкортостане являются «Башкирская мясная компания» (в прошлом году заняла 15-е место в рейтинге крупнейших свиноводов) и «Уфимский селекционно-гибридный центр». «Риски для местного свиноводства существуют такие же, как и для любого другого региона. Главный из них — африканская чума свиней, — акцентирует внимание Бирулин. — В январе текущего года в регионе уже был зафиксирован один случай АЧС, ДНК вируса был обнаружен в личном подсобном хозяйстве Стерлитамакского района». Инвестиционные возможности в свиноводстве республики эксперт видит в первую очередь в развитии племенного направления, а также в строительстве мощностей по убою и глубокой разделке свиней.



Производство мяса птицы в регионе последние несколько лет динамично растет, отмечает эксперт рынка мяса ИКАР Анна Кудрякова. По итогам прошлого года башкирские сельхозпредприятия выпустили 102,6 тыс. т в живом весе. Почти половину данного объема дает крупнейшее в республике предприятие «Турбаслинские бройлеры» (входит в ГК «Русское зерно») мощностью около 47 тыс. т в живом весе (23-е место в рейтинге по стране). Также известными компаниями отрасли являются «Башкирский бройлер» (репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца кросса Arbor Acres в Альшеевском районе) и «Племптицезавод Благоварский» (имеет статус селекционно-генетического центра по разведению водоплавающей птицы).



Развивается в Башкортостане и производство индейки. Правда, крупнейший производитель данного сектора — Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури — в 2019 году столкнулся с финансовыми трудностями и на некоторое время выпадал с рынка. Сейчас на предприятии, которое теперь называется «Урал», идет трансформация производства, предстоит выкуп имущества и переход под управление нового собственника, рассказывает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. «В связи с этим у компании новые перспективы, вероятнее всего, объемы производства будут наращиваться, тем более что рынок мяса индейки растущий и далеко не насыщенный», — добавляет он. Между тем комплекс уже уверенно занимает третью строчку в топ-3 производителей с мощностью 25 тыс. т/год и имеет опыт экспорта продукции в ЕАЭС. В России же продукция распространяется в основном по регионам Поволжья, часть уходит в столицу. Но предприятие не занимается переработкой, поставляя крупные охлажденные части индейки, так что не все отправляется в ритейл — что-то выкупается переработчиками, отмечает эксперт.



По производству говядины Башкортостан занимает второе место среди регионов России с объемом 163 тыс. т (в 2020-м — 173,3 тыс. т) по итогам 2021 года. На 1 января 2022-го в республике функционируют 32 откормочные площадки (фидлоты) общей мощностью около 26 тыс. скотомест, три из них — на 1 тыс. скотомест — построены в прошлом году. В 2022-м планируется возведение еще четырех фидлотов общей мощностью около 4 тыс. скотомест.



Башкортостан можно назвать одной из самых продвинутых в плане животноводства территорий России, и по КРС регион входит в топ-3 по поголовью, обращает внимание гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Здесь великолепная база под пастбища с потенциалом дальнейшего наращивания такого вида содержания, — говорит он. — К тому же республика является единственным регионом страны, где принята адресная программа помощи фермерскому мясному скотоводству, и по данному направлению реально были выделены деньги». Исторически регион имеет хороший опыт работы с КРС, здесь много квалифицированных специалистов. Также Башкирия удачно расположена с точки зрения логистики.



По мнению Костюка, в случае успешной внутренней мобилизации, в первую очередь организационной, республика может существенно нарастить поголовье КРС. «Башкортостан уже показал, что у него в планах стать главным национальным производителем говядины, причем высокого качества», — говорит он. Помешать этому может неготовность крупного бизнеса вступать в полноценную кооперацию с мелкими фермерами. А это могло бы дать лучший эффект, чем просто скупка выращенного поголовья на убой и дальнейшую разделку. Поддержка фермерам нужна на всех этапах — спонсирование закупки генетики, кормов, ветпрепаратов и т. д. «Им нужно “протянуть руку”, стать для них прямым коммерческим партнером, стимулируя развитие», — советует эксперт.



Также у Башкортостана есть все шансы стать центром российского коневодства. Закон о коневодстве, который устанавливает правовые основы деятельности в этом секторе, определяет полномочия органов государственной власти, а также права и обязанности владельцев лошадей, был принят в республике еще в 2011 году. Также в регионе разработана подпрограмма «Развитие коневодства Республики Башкортостан» на 2021-2026 годы. Документ предполагает содействие развитию трех направлений коневодства: племенного, продуктивного и спортивно-досугового. Республика уже является лидером по производству в стране кумыса. Что касается поголовья лошадей, то в регионе наблюдается тенденция усиления роли малых и средних хозяйств — если в 2010 году 37,7 % стада содержалось в сельхозорганизациях, то в 2021-м — уже лишь 22,3 %. Численность лошадей за этот период в крупных агропредприятиях уменьшилась с 45,7 тыс. голов до 27,2 тыс. голов соответственно. В то время как общее стадо после спада до минимума в 2014 году (110,6 тыс. голов) к 2021-му вновь увеличилось до показателя 2010 года — более 121 тыс.



Аграрии настроены на развитие

Сельхозпредприятия, работающие в регионе, одним из главных плюсов республики называют поддержку местных властей. ГК «ЭкоНива» ведет свою деятельность в Башкирии с 2018 года в составе подразделения группы «Северная Нива». Компания управляет свыше 27 тыс. га, где выращивает озимую пшеницу, яровой ячмень, масличный лен, кукурузу, люцерну, подсолнечник, чечевицу. Под урожай 2022 года «ЭкоНива» засеяла 16 тыс. га, из которых 13,5 тыс. га заняли зерновые и зернобобовые, еще 11 тыс. га отведено под кормовые культуры, информирует Петр Дубянский.



Сейчас предприятие ведет строительство животноводческого комплекса в Ермекеевском районе близ деревни Семено-Макарово на 2,8 тыс. фуражных коров. Инвестиции в проект составляют 3,1 млрд руб. Завершить возведение объекта планируется во второй половине этого года. «Еще строим площадки для выращивания молодняка на 3,2 тыс. голов, и к концу 2022-го “Северная Нива Башкирия” должна у нас получить статус племенного репродуктора по голштинской породе КРС», — делится руководитель. По его словам, компания имеет возможность претендовать в регионе как на федеральные меры финансовой поддержки молочного животноводства и растениеводства — операционные и инвестиционные, так и на специфические региональные. «В Башкирии слаженная система поддержки производителей, стремящихся развивать сельское хозяйство, — утверждает Дубянский. — Кроме того, руководство региона направляет значительные усилия на снижение административной нагрузки на бизнес».



Один из важных плюсов региона — ощутимая поддержка региональных властей, говорит и директор «АП имени Калинина» (входит в кооператив «Калинушка») Николай Коваленко. «Помогут подготовить проект, предложат варианты предоставления залогового обеспечения, включат в программы поддержки, — перечисляет он. — Так, один из проектов нашего хозяйства — дальнейшее расширение мощностей — сейчас как раз находится в стадии разработки и пользуется помощью региона». Сейчас компания производит 62 т молока в день, инвестпроект позволит увеличить объемы в 1,5 раза за счет увеличения стада дойных коров с 1,9 тыс. до 3,5 тыс. голов. На новую мощность предприятие рассчитывает выйти уже в конце 2023 — начале 2024 года.



Есть у компании и собственная переработка. Готовую продукцию — кефир, творог, сметану, маслу и непосредственно питьевое молоко — хозяйство реализует через сеть магазинов у дома «Ярмарка», общепит и дистрибьютеров. «Логистически наш регион расположен вполне удачно, продукция большей частью реализуется внутри Башкирии, и у нас обычно цена молока на 2 руб./л меньше, чем на юге», — говорит Коваленко. Из минусов республики он называет повышение средних температур и уменьшение количества осадков, все чаще аграрии сталкиваются с засухой.



«Бураевский фермер» производит около 45 наименований мясных полуфабрикатов из собственного сырья (100 т в год готовой продукции). «У нас полный цикл — от поля до покупателя, располагаем 1 тыс. га земли, имеем 250 голов мясного КРС, 400 овец, 60 лошадей, — сообщает директор предприятия Рамиль Зарипов. — Мы сами перерабатываем мясо в цеху по стандарту “халяль”, продукция реализуется через пять собственных фирменных магазинов в регионе, где 40-50 % — наша линейка, а остальное — сопутствующие товары и продукция других местных сельхозпроизводителей».



Ферма работает с 2007 года, основал ее еще отец Зарипова. По его словам, оба часто путешествовали по стране, получая новый опыт, и, по их наблюдениям, Башкортостан на данный момент — самый заботливый в отношении аграриев регион. «Поддержка здесь не ограничивается словами, для каждого направления сельского хозяйства есть свои эффективные программы помощи, а с самим министром сельского хозяйства можно при желании пообщаться лично — власти открыты к диалогу и готовы решать проблемы производителей», — уверяет фермер. Само предприятие получало поддержку как молодое хозяйство, а в прошлом году впервые — как семейная ферма. Также есть помощь в возмещении части затрат на технику и приобретение скота, в прошлом году из-за случившейся засухи выдавались деньги на покупку кормов.



Однако в целом в отрасли ситуация становится немного напряженной, признается Зарипов. Себестоимость растет, а поднять цены, чтобы перекрыть возросшие траты, не получается — продукция на полке подорожала всего на 6 % в 2021 году и пока на столько же в этом. «Причем растут в цене не только техника или компоненты для кормов, при приготовлении полуфабрикатов мы используем овощи (картофель, лук, сельдерей, капуста), пряности, яйца, муку, которые тоже увеличились в стоимости, — сетует руководитель. — Трактор для полевых работ, который стоил недавно 1,6 млн руб., сейчас взлетел в цене до 3 млн руб.». Но пока мясное скотоводство вкупе с переработкой все же остается рентабельным, добавляет он. «Бураевский фермер» планирует инвестировать в увеличение площадей под кормовыми культурами, поголовья КРС, а также расширение сети магазинов. Пока что на ферме содержатся симметальские и бестужевские коровы, возможно, будут закуплены герефорды и ангусы, не исключает Зарипов.



ГК «Таврос» — крупный агропромышленный холдинг, в составе которого действуют десять предприятий: «Башкир-Агроинвест», «Башкирская мясная компания» с филиалом «Селекционно-генетический центр», «Уральская мясная компания», «Чишминский сахарный завод», «Давлекановский комбинат хлебопродуктов №1» и другие. По словам представителя группы, Давлекановский КХП мощностью 40 т в час был включен в список приоритетных инвестпроектов Башкортостана. Предприятия холдинга тоже получают разнообразную господдержку, рассказывает представитель группы. Это, в частности, субсидии на покупку оборудования, строительство инфраструктуры, содержание племенных животных. И как раз помощь от региональных властей он называет одним из основных плюсов Башкирии. К положительным моментам специалист относит географическое расположение, позволяющее удачно выстраивать логистику, а к минусам — нехватку сельхозземель. Существует и эпизоотический риск в виде распространения АЧС. Чтобы избежать попадания вируса на предприятия компании, для профилактики в прошлом году они закрывались на двухнедельный карантин.



Агрохолдинг «Авилат» производит 13 тыс. т тепличных овощей, 16 тыс. т зерновых, а также семечку технической конопли и 88 тыс. т технических культур. «В Башкирии лучший в России бизнес-климат, если говорить про сельское хозяйство, — уверяет Шафоат Хабибрахманова. — Предоставляются субсидии по кредитам, возмещаются затраты на технику, удобрения, семена, строительство различных объектов». «Авилат», например, в этом году впервые получил субсидии на электроэнергию для проектов по выращиванию овощей в защищенном грунте и начал пользоваться программой компенсации затрат на цифровизацию. Сейчас компания реализует крупный инвестпроект — строит 380 га оросительных систем за 318 млн руб. По нему холдинг тоже рассчитывает на возмещение расходов до 40 %. В 2023 году «Авилат» рассматривает возможность приобретения новых земель. «В регионе их не так много, но с рынка так или иначе постепенно уходят менее эффективные игроки, и появляется шанс выкупить их активы», — делится руководитель.



В регионе чувствуется хорошее отношение властей к аграриям, комментирует руководитель предприятия «Турбаслинские бройлеры» Олег Черняев. Компания участвует в программах субсидирования на приобретение клеточного оборудования, содержание маточного поголовья и т. д. Также между компанией и правительством республики подписано инвестиционное соглашение, в рамках которого выделяется государственная поддержка в размере 90 % от понесенных затрат на реализацию экологических проектов. Производственная мощность птицекомплекса составляет 5 тыс. т мяса в месяц. В феврале этого года был запущен новый цех по производству полуфабрикатов для сети быстрого питания на 400 т в месяц.



В Башкирии местные власти охотно помогают агропроектам, соглашается с остальными главный технолог сельхозкооператива «Дары Урала» Константин Симонов. Предприятие выпускает полуфабрикаты из сырья местных фермеров (свинины и говядины) под брендом «Домашний стандарт» с 2012 года. «Объемы производства пока небольшие — 5 т в месяц, из них 3 т — пельмени, вареники и котлеты, цех, можно сказать, домашний, но главное, что вся продукция натуральная, без искусственных добавок, — отмечает специалист. — Продукция реализуется через фирменные магазины в Белорецком районе Башкортостана и на ярмарках». В прошлом году кооператив получил софинансирование как социально направленный проект, в котором на работу принимают сотрудников из социально незащищенных категорий, в данном случае — пенсионеров. Также предприятие получило компенсацию затрат на покупку оборудования по переработке для колбасного цеха.



Роль фермеров заметна На 1 января 2021 года в Башкортостане числилось более 7,4 тыс. КФХ. В прошлом году с учетом тяжелых условий земледелия доля фермеров в выпуске валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2020-м снизилась до 12,4%, составив около 23 млрд руб. Тем не менее, КФХ произвели заметный объем агропродукции: 32,6% всего собранного в 2021 году зерна, 28,9% подсолнечника, 20% сахарной свеклы, 28,6% овощей закрытого грунта, 6,1% выпущенного мяса и около 12,7% молока, информирует региональный Минсельхоз.

Инвестиционные перспективы



Башкортостан оценивается различными рейтинговыми агентствами как средне инвестиционно-привлекательный регион, утверждает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Это крайне неблагоприятно сказывается на конкурентной борьбе за вложения на общероссийском уровне — республику окружают регионы с более высокими инвестиционными рейтингами. По результатам оценки инвестиционной привлекательности регионов, проведенной агентством «Эксперт РА», у Башкортостана средний уровень инвестиционной привлекательности, подтверждает младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Положительное влияние здесь оказывает достаточно развитая инфраструктура, сдерживающее — средние социальные и экономические ресурсы. Существуют и факторы давления — это умеренно низкие значения финансовых возможностей республики и умеренно негативное состояние окружающей среды. «Сам рейтинг — величина относительная, поэтому и инвестиционный потенциал АПК Башкортостана возможный инвестор рассматривает в сравнении с другими регионами, — отмечает Корягина. — В силу объективных причин, в первую очередь природных и логистических, республика будет проигрывать своим соседям, именно поэтому так важно целенаправленное развитие АПК усилиями правительства региона».



Все регионы, находящиеся не очень далеко от столицы, имеют преимущества, в том числе и Башкирия, констатирует Тирских. В целом в регионе неплохие природно-климатические условия для развития всех отраслей сельского хозяйства, но периодически случаются неблагоприятные годы с точки зрения природно-климатических факторов, что не может не влиять отрицательно. В республике основные риски агросектора приходятся на засушливые явления. Так, в 2021 году установившаяся аномально жаркая и сухая погода привела к значительным потерям урожая зерновых культур, снижению объемов заготовки кормов, что создало определенные сложности с обеспечением поголовья сельхозживотных кормами. Поэтому инвесторам в АПК необходимо быть готовым к любым погодным условиям и страховать свои риски, предупреждает эксперт.



Корягина главными рисками называет слабые темпы социального развития сельской местности, что ведет к снижению качества жизненной среды и оттоку трудоспособного населения, особенно молодежи, акцентирует внимание Корягина. По ее информации, на данных территориях заработная плата на 20 % устойчиво ниже среднереспубликанского уровня. «Отсюда и один из важнейших рисков для потенциального инвестора — наличие необходимого количества и качества трудоспособного населения на местах», — поясняет она.



Основной плюс для потенциального инвестора — это слабость местной переработки, считает Корягина. «Региональные хозяйства прекрасно справляются с производством сырья и нуждаются в развитии его переработки в продукцию высоких переделов с большой добавленной стоимостью, — говорит она. — Например, республика занимает первые места по поголовью КРС и производству говядины в России — все это богатство требует грамотной упаковки для отправки на рынок». Перспективы мясного животноводства сохраняются в небольших хозяйствах, так как в этом случае в себестоимость не входит налоговая нагрузка, поэтому конечная цена продукции получается на 30-35 % ниже, чем аналогичная, произведенная крупными компаниями, продолжает Корягина. «Ну и конечно, общероссийский бренд Башкортостана — башкирский мед, — добавляет она. — Но здесь, на мой взгляд, основные инвестиции должны быть направлены как на логистику, создание сильных брендов, выстраивание собственной сбытовой сети, так и на вхождение в уже существующий ритейл».



Также все еще перспективен сегмент коневодства: кумыс и конина легко встраиваются в модный экотренд, считает эксперт. Перспективным для вложений по данному направлению является северо-восток республики: там обширные земли с низкой плотностью населения. Учитывая риски, связанные с природными условиями, проявляющимися в форме засухи, необходимо инвестировать в развитие систем мелиорации, советует Тирских. А также в приоритетные отрасли развития АПК: растениеводство, животноводство, пищевую и перерабатывающую промышленность.



Расходы бюджета Башкортостана на сельское хозяйство в последние годы составляют порядка 4 % валовой продукции сельского хозяйства, то есть 4 % — это бюджетная поддержка в валовом выпуске продукции АПК, поясняет Татьяна Тирских. Значение данного показателя почти соответствует среднероссийскому, но если смотреть относительно других регионов страны, то по нему в 2020 году республика находилась на 52-м месте, анализирует она. На один рубль вложенных бюджетных средств пришлось почти 26 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что также близко к среднему по стране значению. По данному показателю у Башкортостана позиции среди других субъектов страны лучше — 33-е место. Если смотреть на эту информацию, то можно сказать, что региональная поддержка в целом находится на среднем уровне, делает вывод эксперт.



Безусловно, региональные власти поддерживают сельское хозяйство, говорит Альбина Корягина. «И это не пустые декларации, а конкретные рабочие программы как для молочного животноводства, коневодства, так и для развития районов Предуралья и т. д., — подчеркивает она. — Много делается для решения вопросов комплексного обустройства населенных пунктов в сельской местности, строительства дорог, улучшения жилищных условий, в том числе для молодых семей и начинающих специалистов. Я вижу реальную работу отраслевых ведомств республики и плоды этой работы».



Ильшат Фазрахманов: «Развитие АПК — это решение вопроса занятости сельчан»

Башкортостан — современный, динамично развивающийся и инвестиционно-привлекательный регион. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России, по итогам 2020 года регион занял пятое место из 85. О плюсах вложений в аграрный бизнес республики рассказывает глава регионального минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

Ильшат Ильдусович, успехи, как говорится налицо, так какие секретные методы привлечения инвесторов практикуют в Башкортостане?

Секретов, конечно же, нет. Все последовательно и понятно. С точки зрения инвестирования мы один из самых привлекательных регионов в России: у нас столько земли, такие меры поддержки, хорошее логистическое расположение территории, что можем сделать интересные предложения любому количеству инвесторов. Но самое главное, на что обращает внимание бизнес, когда приезжает к нам, — это наше радушие и наше твердое намерение сотрудничать по всем вопросам, которые возникают у потенциальных инвесторов. При этом мы не делаем различий между инвесторами из других регионов и нашими местными. Одинаково внимательно и с пониманием относимся и к тем, и другим, создаем комфортную среду для всех.

С 2018 года у нас проходят заседания инвестиционного комитета, так называемые «Инвестчасы» под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова, на которых обсуждаются все перспективные проекты. По итогам заседаний, с участием практически всего Правительства региона, принимаются решения о мерах поддержки инвестпроекта, что существенно ускоряет время его реализации. Инвесторы могут напрямую задать свои вопросы Главе республики, узнать о всех инструментах финансовой поддержки. В итоге инвестор сопровождается полностью от реализации своего проекта до его логического завершения. Государство, таким образом, подставляет свое плечо. Отрадно отметить, что практически на каждом «Инвестчасе» рассматриваются какой-либо проект в области сельского хозяйства. Всего их рассмотрено уже около 150. Активность аграрных инвесторов в Башкортостане высокая. В республике созданы оптимальные условия и благоприятный инвестиционный климат для ведения сельскохозяйственного бизнеса.

Как это отражается на инвестиционных показателях?

Отражается неплохо, целенаправленная работа дает о себе знать. Сейчас у нас насчитывается порядка 115 приоритетных проектов в области АПК на сумму 189,9 млрд руб., из них активно реализуется 63 (117,3 млрд руб.). Средства вложены в птицеводство, свиноводство, молочное и мясное скотоводство, производство овощей и переработку сельхозпродукции. Важный момент, что по итогам реализации инвестпроектов в области сельского хозяйства в регионе будет создано 11 тыс. рабочих мест.

Назовите некоторые из них.

Хотел бы отметить, что в работе с инвесторами мы соблюдаем паритет: для нас одинаково важны как крупные агрохолдинги, так и «малыши», которые, объединяясь в кооперативы, начинают вкладывать средства в собственное развитие. Пять крупных инвестпроектов у нас завершены в 2021 году. Племзавод «Урожай» в Илишевском районе республики завершил строительство молочного комплекса на 1,6 тыс. коров. Предприятие уже вложило почти 800 млн руб. и планирует дальнейшие инвестиции в расширение мощности. Два проекта реализованы в переработке сахара. Чишминский сахарный завод нарастил объемы переработки сахарной свеклы до 6 тыс. т/сутки, вложив 1,9 млрд руб., а «Раевсахар» - до 5,5 тыс. т/сутки, инвестировав 900 млн руб. Современный завод по глубокой переработке мяса с линией забоя на 240 голов в час и суточной производительностью до 200 т охлажденного мяса и 100 т колбасных изделий планирует возвести ГК «Таврос» за 9,4 млрд руб. А Мелеузовский молочноконсервный комбинат построит цех по выпуску сухих молочных продуктов и компонентов для детского питания за 1,6 млрд руб. В то же время в республике активно развивается сельхозкооперация, мы в течение трех лет удерживаем лидерство в стране по числу созданных сельхозпотребкооперативов, их у нас уже более 370, и объем производимой ими продукции растет с каждым годом.

А какое значение сельское хозяйство имеет с точки зрения социального благополучия региона?

Влияние отрасли на социальное благополучие региона, естественно, высокое. Тем более что доля сельского населения в Башкортостане почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Из 4 млн человек нашего населения, более 1,5 млн чел. или 38% — сельские жители. Непосредственно в сельскохозяйственном производстве заняты порядка 50 тыс. человек. В 2021 году в отрасли осуществляли деятельность 565 сельхозорганизаций, более 7,8 тыс. КФХ и ИП. Кроме этого, действуют еще свыше 619 тыс. ЛПХ. В любом случае АПК сегодня одно из самых перспективных направлений в экономике страны и мира. Понимаем, что, развивая агрокомплекс, и в частности, малое предпринимательство, мы обеспечиваем не только продовольственную безопасность региона, но и способствуем решению социальных проблем и сохранению сельского уклада жизни.

Какие сектора сельского хозяйства Башкортостана, по вашей оценке, являются незаполненными и имеют возможности для прихода новых инвесторов? А какие напротив уже достаточно насыщенны собственным производством?

Основными направлениями аграрной отрасли нашего региона являются молочное и мясное скотоводство, овощеводство закрытого грунта, производство товарного зерна и технических культур, а также пищевая перерабатывающая промышленность. Республиканские производители уже полностью покрывают внутренние потребности Башкортостана в зерновых и масличных культурах, сахарной свекле, овощах закрытого грунта, яйце, свинине. Возможности же для новых инвесторов есть в направлении строительства откормочных площадок (фидлотов) КРС, производстве сырого молока, овощеводстве открытого грунта (самообеспеченность в овощах составляет лишь 47%). Также нам нужны новые оптово-распределительные центры, предприятия пищепрома и по глубокой переработке зерна, собственный селекционно-генетический центр по КРС молочного направления и селекционно-семеноводческий центр.

Какой объем средств республика выделила на поддержку аграриев в 2021 году, а какой планируется выделить в 2022-м?

Начну с того, что мы в корне поменяли подход к стимулированию агробизнеса. Мы объясняем аграриям, что господдержка — это не основной источник оборотных средств, ее использование должно быть эффективным, необходимо выстраивать работу в условиях бизнес-ориентированного рынка, искать способы формирования собственного оборотного капитала, прежде всего через поиск оптимальной структуры отраслей и видов деятельности.

Тем не менее, эффективность мер господдержки для сельхозпредприятий региона неоспорима. В прошлом году на поддержку АПК в совокупности направлено более 5,6 млрд руб., в том числе из регионального бюджета — 2,44 млрд руб. В 2022-м до сельхозтоваропроизводителей будут доведены субсидии в объеме около 4,3 млрд руб., включая 2,37 млрд руб. из бюджета республики.

Какие-то особые меры господдержки на уровне региона предусмотрены для инвесторов в башкирский АПК?

Во-первых, повторюсь, мы уделяем отдельное и самое пристальное внимание каждому инвестору. Это наше правило. Предприятия, реализующие в республике свои инвестпроекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, получают льготу по налогу на прибыль. Также действуют дополнительные преференции, в частности земельные участки под проекты предоставляются в аренду без проведения торгов.

Республика возмещает аграриям затраты на приобретение сельхозтехники и оборудования (субсидируется до 50% затрат), часть расходов на покупку минеральных удобрений (до 75% фактических затрат для зерновых, зернобобовых культур и кукурузы на зерно, до 45% — для остальных агрокультур). Есть и субсидии на приобретение племенных животных (до 50% затрат). Благодаря оказываемой поддержке, аграрии Башкортостана за четыре года закупили более 28 тыс. голов племенного мясного и молочного КРС.

Также в регионе реализуется мероприятие по кадровой поддержке АПК — с 2009 года действует указ президента республики «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса РБ». С начала реализации программы такую поддержку получили свыше 1,3 тыс. специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации, на сумму порядка 440 млн руб. (с учетом налогов).

А для поддержки переработчиков сельскохозяйственной продукции предусмотрены какие-то меры?

В прошлом году, по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова Министерство сельского хозяйства республики разработало Концепцию развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Она нацелена на удвоение объемов производства готовых продуктов питания в регионе. Благодаря ей у бизнеса теперь есть еще больше возможностей для инвестиций в переработку нашего башкирского сырья и производства продуктов питания. В частности, компании отрасли могут рассчитывать на возмещение части затрат на приобретение сырья для выпуска безалкогольных напитков и соковой продукции и на компенсацию части затрат (до 40% с ограничением суммы субсидии) на приобретение техники и оборудования.