Число вспышек ящура в Приморье достигло 20

Ситуация с эпидемией ящура не окажет значительного влияния на рынок мяса в Приморском крае, сообщил «Агроинвестору» представитель департамента сельского хозяйства и продовольствия региона. «По прогнозным оценкам специалистов, в 2019 году рост цен на свинину на продовольственном рынке Приморского края не превысит уровень инфляции», — заверил он.



По состоянию на 4 февраля в режиме карантина по ящуру находилось 13 очагов в Приморском крае, в том числе семь — в Спасском районе, три — в Октябрьском районе и два — в Уссурийском районе, следует из материалов Минсельхоза России. В течение этой недели стало известно еще о нескольких вспышках. На сайте администрации региона 4 и 5 февраля были опубликованы распоряжения об установлении карантина и изъятии животных в шести подсобных хозяйствах Спасского района. Еще в трех хозяйствах — в Спасском и Октябрьском районах, а также в городе Спасск-Дальний — заболевание было зарегистрировано 7 февраля. Также один очаг — на свинокомплексе «Скифагро-ДВ» - зафиксирован в Хабаровском крае.



Среди пострадавших от заболевания — три приморских производителя: «Русагро», «Мерси Трейд» и «Спасский бекон», на комплексах которых было предписано уничтожить в общей сложности более 74 тыс. свиней или 45% поголовья региона. В то же время, по оценке приморского департамента сельского хозяйства, пострадавшие от эпидемии ящура хозяйства в прошлом году суммарно произвели лишь 13,5 тыс. т свиней на убой в живом весе, что составляет 10% от общего объема реализации мяса на продовольственном рынке края.



«Сейчас Приморский край не обеспечивает себя свининой местного производства в полном объеме. Ежегодно в край завозится до 100 тыс. т свинины и 40 тыс. т говядины по импорту и из других регионов страны. Мясоперерабатывающие предприятия в основном работают на привозном сырье (около 45 тыс. т в год)», — пояснил представитель департамента. По его словам, предприятиями-импортерами мясной продукции сейчас заключены долгосрочные контракты со странами Латинской Америки, а также с животноводческими хозяйствами Алтая и Сибири на поставку в регион необходимых объемов свинины. По данным Росстата, к 4 февраля средняя розничная цена на свинину (кроме бескостного мяса) в Приморье была на уровне 328,72 руб./кг, что на 9,3% больше, чем на эту дату годом ранее. В среднем по стране к началу этой недели цена составляла 273,43 руб./кг.



В Хабаровском крае свинина в годовом выражении выросла в цене на 17% до 347,65 руб./кг, однако по сравнению с началом января — снизилась на 0,1%. Как сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства, в связи со вспышкой ящура в регионе усилен мониторинг цен на мясную продукцию, и пока повышения стоимости мяса не зафиксировано. «Поставки мяса из других субъектов в край возобновлены, таким образом удалось избежать дефицита сырья. <...> Наши предприниматели с пониманием относятся к ситуации и удерживают цены на одном уровне. Случаи спекуляции будем пресекать», — заявил председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.



По данным Россельхознадзора, с 2010 года ящур выявляется в России ежегодно, за исключением 2015 года. Максимальное распространение он получил в 2013 году, когда был выявлен 21 очаг в пяти регионах. В мае 2016-го России был присвоен статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, однако с октября 2016-го по январь 2017-го действие статуса было приостановлено в связи с регистрацией очага во Владимирской области. 30 сентября 2017 года статус вновь был приостановлен в связи со вспышкой в Башкирии и не восстановлен до сих пор. Как заверил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев гендиректора Международного эпизоотического бюро Моник Элуа на встрече 7 февраля, Россия проводит серьезную работу для восстановления статуса страны, свободной от ящура.

