НСА: регионы Поволжья и Урала рискуют снова столкнуться с засухой

В целом в аграрных регионах риск засухи ниже, чем год назад Pixabay

В регионах Среднего Поволжья и Уральского федерального округа, аграрии которых столкнулись с проблемой засухи в 2021-м, в этом году также есть вероятность гибели посевов. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) на основе проведенного космического мониторинга агрометеорологических условий.



Эксперты НСА проанализировали ситуацию в аграрных регионах за период с 1 сентября по 16 января, этот интервал имеет важное значение для развития озимых и формирования стартовых условий весенней посевной, отметил союз. «Наиболее опасная ситуация с точки зрения рисков засухи сейчас складывается в республике Башкирия, Оренбургской, Курганской, Свердловской и Челябинской областях, в которых на подавляющей части территории с прошлой осени продолжает наблюдаться дефицит влаги в почве, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов. — Снижение уровня влаги в почве, взятого за данный период, здесь достигает 20% от средних многолетних значений». Ситуация еще может измениться, но, если запасы влаги не будут восполнены за счет обильных осадков в конце зимы и весной, то в этой зоне следует ожидать массовой гибели посевов из-за повторной засухи, обращает внимание он.



Аналогичный дефицит влаги относительно средних многолетних значений зафиксирован и в других регионах, в частности, в юго-восточной части Нижегородской области, ряде районов Пензенской области, Татарстана, Чувашии и Мордовии. Также уровень влаги ниже нормы фиксируется на юге Тюменской области и юго-западе Омской области, следует из сообщения НСА.



В целом в аграрных регионах риск засухи меньше, чем год назад, оценивает НСА: тогда в зоне дефицита влаги были почти вся европейская часть страны и Урал. Сейчас Центр и Юг в целом выглядят благополучными с точки зрения запасов влаги в почве, за исключением Белгородской области, на половине территории которой запасы влаги также снижены на 20%. Повышенный риск для агрокультур в этой зоне представляют только риски вымерзания озимых и возможных весенних заморозков, считает союз.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд две недели назад также говорил, что в последние четыре месяца в ряде регионов Поволжья наблюдался дефицит осадков, что может привести к засушливости почвы весной и летом и в итоге — к проблемам с урожаем. В конце декабря он оценивал, что доля невзошедших и изреженных посевов озимых составляет около 3%, что позволяет рассчитывать на хороший урожай в 2022 году. В 2020-м доля плохих озимых достигала 22%, в среднем за пять лет — 9%. По данным Минсельхоза, озимый сев под урожай 2022 года в целом по стране проведен на 19 млн га, что несколько меньше, чем годом ранее.

