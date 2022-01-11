Роман Вильфанд: дефицит осадков в Поволжье может привести к проблемам с урожаем

Озимые под урожай 2022 года заняли 19 млн гектаров Pixabay

В последние четыре месяца в ряде регионов Поволжья наблюдался дефицит осадков. Проблема коснулась Мордовии, Татарстана, Башкортостана, а также Ульяновской и Оренбургской областей. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это может привести к засушливости почвы весной и летом и в итоге — к проблемам с урожаем, пишет ТАСС.



По словам Вильфанда, с сентября по декабрь в Мордовии выпало 80% от нормы осадков, в Ульяновской области — 83%, в Татарстане — 80%, в Оренбургской области — 84%, в Башкортостане — 85%. «Это далеко не позитивные факторы», — цитирует его ТАСС. Вильфанд добавил, что последствия нехватки осадков скажется позже, потому что от выпавших зимой осадков зависит количество продуктивной влаги в почве. «При таянии снега влага будет перемещаться в верхние слои почвы. Это важная характеристика, которую агрометеорологи берут на заметку. Конечно же, впереди еще январь, февраль, март, но к этим регионам будет пристальное внимание», — пояснил он.



По предварительным данным Минсельхоза, озимый сев под урожай 2022 года в целом по стране проведен на 19 млн га, что несколько меньше, чем годом ранее. Согласно данным мониторинга Института космических исследований (ИКИ РАН), в большинстве районов Европейской территории России в осенне-зимний период 2021 года площадь детектированных озимых превышала среднюю за последние пять лет площадь этой группы культур перед их уходом в зиму.



По мнению экспертов, это говорит о том, что посевы озимых в этих районах перед уходом в зиму находились в достаточно развитом состоянии, что и способствовало их распознаванию по данным спутниковых наблюдений. «Несмотря на то, что в некоторых районах субъектов Южного федерального округа в конце 2021 года наблюдалась значительно меньшая относительно среднемноголетней площадь детектированных озимых, это не говорит об отсутствии их всходов», — отметили аналитики ИКИ РАН. Анализ детальной спутниковой информации позволяет сделать вывод о наличии всходов озимых на существенно больших площадях, говорится в мониторинге.



Кроме того, в большинстве районов основных зернопроизводящих регионов России (в полосе от Саратова до Краснодара) состояние озимых перед уходом в зиму было лучше среднемноголетнего. В остальных районах (преимущественно в субъектах Центральной России) озимые в конце прошлого года находились в состоянии, близком к среднемноголетнему, или немного хуже него.



В конце декабря Вильфанд говорил, что доля невзошедших и изреженных посевов озимых составляет около 3%, что позволяет рассчитывать на хороший урожай в 2022 году. В 2020-м доля плохих озимых достигала 22%, в среднем за пять лет — 9%.

