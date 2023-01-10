Башкирский агрокластер включен в реестр Минпромторга

В кластере будет создан агропарк с инвестициями 25 млрд рублей

Минпромторг внес в реестр промышленных кластеров башкирский агропромышленный кластер, сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что Башкирия — первый регион России, в котором будет создан агрокластер, который позволит объединить в единую цепочку все звенья — от фермера до магазина.



Глава республики подчеркнул, что предприятия пищевой перерабатывающей промышленности смогут снизить зависимость от импортных составляющих — за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят другие участники кластера. Кроме того, производители получат право на федеральные субсидии и льготные кредиты. «На региональном уровне — будем включать инвестпроекты в число приоритетных и сопровождать на всех этапах», — отметил Хабиров.



В рамках работы по развитию кластера запланирована реализация проектов по созданию агропарка с объемом инвестиций 25 млрд руб. Также появится оптово-распределительный центр за 8 млрд руб., логистический центр за 1,1 млрд руб., транспортно-логистический центр за 4 млрд руб. и центр по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции с инвестициями 2,6 млрд руб., сообщил Хабиров.



Соглашение о строительстве двух оптово-распределительных центров в Башкирии было подписано на Международной неделе бизнеса в декабре 2022 года. Его сторонами являются правительство республики, «Таврос Агропарк» и компания «Абсолют». В начале декабря 2022-го министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев сообщал ТАСС, что реализация первого этапа агропарка «Таврос» по хранению и торговле овощами, фруктами и мясом рядом с Уфой планируется в 2024 году, завершение всего проекта — в 2026-м. Инвестиции оценивались в 25 млрд руб.



Директор Ассоциации участников АПК ПФО Рената Гареева сказала «Агроинвестору», что участие в кластере позволяет расширить рынки сбыта производимой продукции, сформировать стратегию развития предприятия по созданию новых проектов, способствующих импортозамещению. Кроме того, это дает возможность получать меры государственной поддержки и встроиться в систему товаропроводящих цепочек, причем не только на территории Башкортостана, но и за его пределами. Также важно, что участие в кластере позволяет повысить качество и конкурентоспособность продукции «Тавроса». «И в целом кластер — это эффективная площадка для проведения переговоров, получения актуальной информации, обмена опытом, поиска новых партнеров», — заключила Гареева.



Агропарк объединит в себе функции торговой площадки с возможностями международной и биржевой торговли, фермерского рынка, хранения продукции и ее переработки, фитосанитарного контроля, говорил Гусев ТАСС. «Основными продуктами станут овощи, фрукты, мясо и мясная продукция. Проект будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности региона, выходу наших товаропроизводителей на международные рынки, повышению производительности всего АПК республики», — уточнял министр.



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