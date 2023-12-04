В Башкирии снизилось производство меда

С 2024 года в республике будут стимулировать сохранение генофонда башкирских пчел Pixabay

Объем производства товарного меда в Башкирии по итогам этого года превысит 6 тыс. т, сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, пишет «Башинформ». Это меньше, чем в прошлом году из-за неблагоприятной погоды, уточнил чиновник. «При этом наши пчеловоды располагают прошлогодними запасами меда, переходящими остатками, которые также будут выставлены на продажу, и тем самым будут сбалансированы цены на эту продукцию», — добавил Фазрахманов.



В регионе действует комплексная программа «Развитие пчеловодства на 2019-2030 годы», напомнил Фазрахманов, пчеловоды могут рассчитывать на государственную поддержку. Так, с 2024 года в республике будут стимулировать сохранение генофонда башкирских пчел. «У нас сформировалась уникальная по своим биологическим и хозяйственно полезным признакам башкирская популяция, которая обладает рядом ценных показателей, — рассказал он. — Например, наша темная лесная пчела монофлерная. Чистый монофлерный мед встречается редко: в нектар основного медоноса всегда попадают примеси с других растений. Мы будем поощрять тех пчеловодов, которые будут заниматься реализацией генетически чистых пчелосемей».



По предварительным данным на 1 ноября, во всех хозяйствах республики насчитывалось 297,6 тыс. пчелиных семей, в том числе в сельхозпредприятиях — 3,8 тыс., в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 27,7 тыс., в частном секторе — 266 тыс., приводит данные «Башинформ». Башкирия — крупнейший в стране регион по производству меда. По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства республики произвели свыше 7 тыс. т против 5,8 тыс. т годом ранее. В целом в стране было произведено около 67 тыс. т меда — на 3,8% больше, чем в 2021-м.



Заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф в начале ноября рассказывала «Агроинвестору», что в этом году пчеловоды недополучили почти треть меда по сравнению с 2022-м. «Природно-климатические условия сложились так, что в каких-то регионах были дожди, в каких-то, наоборот, — засуха», — поясняла она. Такая ситуация наблюдалась по всей стране. Несмотря на то, что весна была ранней, и некоторые растения зацветали чуть раньше, возвратные холода и затяжные дождливые периоды привели к снижению выделения нектара, что сказывалось не только на производстве продукции, но и на развитии пчелиных семей.



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