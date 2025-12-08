Строительство нового зернового терминала в Дагестане завершат раньше срока

Первая фаза строительства завершится в следующем году АО «Махачкалинский морской торговый порт»

Новый зерновой терминал в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) будет запущен раньше срока. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ММТП Джамала Алиева. По его словам, первая фаза будет сдана уже в 2026 году, полностью ввести терминал в эксплуатацию намерены к 2028-му. «У нас есть стратегия развития, утвержденная правительством Российской Федерации, есть акционерное соглашение, по которому мы должны провести определенные мероприятия. Среди них основным является строительство зернового терминала, который будет самым крупным среди всех стран Каспийского региона. Это 1,5 млн т перевалки зерна в год, мощность единовременного хранения около 100 тыс. т. Мы его сдадим ранее срока», — сообщил он.



Алиев также отметил, что ММТП совместно с РЖД расширяет мощности по перевалке через порт по железной дороге. «Мы строим свою часть, а РЖД расширяет сортировочный парк и количество путей на подходе к порту, что позволит через несколько лет переваливать в общем объеме почти 5 млн т только через железную дорогу и через порт», — добавил Алиев.



О расширении мощностей ММТП «Агроинвестор» писал в ноябре. Тогда сообщалось, что мощность единовременного хранения зерна составит 500 тыс. т. Сейчас перевалочные мощности махачкалинского порта по зерну составляют 500 тыс. т в год. По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, расширение мощностей перевалки и реконструкция ММТП актуальны.



Однако директор аналитической компании «СовЭкон» Андрей Сизов ранее в эфире «РБК ТВ Юг» говорил, что проект по увеличению мощностей по перевалке зерновых грузов в ММТП может оказаться экономически невыгоден в условиях снижающегося экспорта российского зерна. «Порт переваливал в районе 500 тыс. т, есть проект по увеличению мощностей на 1,5 млн т, но зерна на экспорт становится меньше. Владельцам и инвесторам порта стоит внимательно посмотреть, сколько они смогут зарабатывать на перевалке», — отмечал Сизов.



По его словам, специфика Махачкалинского порта в том, что он может обслуживать фактически всего двух покупателей российского зерна — Азербайджан и Иран. Это, добавлял Сизов, крупные импортеры, но основные порты Ирана находятся в Персидском заливе. В целом, по оценке Сизова, портовая инфраструктура России становится избыточной на фоне снижения экспорта: она, особенно на Юге, может переваливать более 70 млн т зерна, но такие объемы в ближайшее время вряд ли будут отгружаться.



ММТП — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. В начале ноября сообщалось, что в последние месяцы ММТП достиг рекордных за последние 10 лет объемов перевалки зерна. По словам Джамала Алиева, ежемесячная перевалка зерна в объеме 54 тыс. т — не предел, и работа в этом направлении ведется.



