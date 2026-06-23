Лидерство по площади сева кукурузы сохраняет Краснодарский край М. Стулов / Ведомости

Сев кукурузы почти завершен: агрокультура заняла более 2,6 млн га при плане на уровне 2,65 млн га (без учета новых регионов), что на 1% больше, чем в прошлом году, сообщил аналитический центр компании Ruseed. После рекордных 2,95 млн га в 2021 году площади под кукурузой немного сократились и стабилизировались в диапазоне 2,6-2,7 млн га. Ее доля в структуре посевов за последние годы снизилась с 3,7% до 3,3%, сравнили аналитики.



Лидерство по площади сева кукурузы сохраняет Краснодарский край, где она посеяна примерно на 363 тыс. га. Регион остается одним из немногих крупных производителей, где площади под агрокультурой продолжают расти. Однако в целом по Южному федеральному округу они сократились на 4,7% относительно прошлого года, оценили аналитики.



Также в топ-5 регионов по площади сева кукурузы входят Воронежская (222 тыс. га), Тамбовская (176 тыс. га), Саратовская (153 тыс. га) и Курская (138 тыс. га) области. В сумме на пять регионов приходится более 39% всех посевов кукурузы в стране, подсчитали аналитики. Кроме того, в число лидеров может войти Приморский край: в этом году площадь сева кукурузы там может достигнуть 145 тыс. га против 115 тыс. га в 2025-м. Продолжают расширять посевы и регионы Северного Кавказа, так, в Кабардино-Балкарии площади могут вырасти до 135 тыс. га, что на 6% выше показателя прошлого года.



При этом аналитики Ruseed обращают внимание, что главный тренд последних лет — не увеличение общих площадей под кукурузой, а перераспределение производства между регионами. «Продолжается постепенное смещение производства на восток и север — вслед за инвестициями в животноводство и развитием кормовой базы, — говорится в обзоре компании. — Если раньше рост обеспечивал преимущественно Юг России, то сегодня все более заметную роль играют Дальний Восток и отдельные регионы Центральной России».



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