Власти Ростовской области не исключают приостановку работы МЭЗов

Снижение объемов переработки может дополнительно снизить цены на масличные flickr.com

Власти Ростовской области допускают, что МЭЗы региона могут приостановить работу из-за проблем с экспортом шрота. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Господарев. По его словам, перевозка шрота по железной дороге экономически невыгодна, а судоходство по Азово-Донскому морскому каналу и через Керченский пролив приостановлено. «Мы можем столкнуться с тем, что маслоперерабатывающие заводы встанут, потому что шрот некуда будет девать. Давайте все-таки отработаем гипотезу, что у нас море не откроется, навигации не будет», — сказал Господарев (цитата по «Коммерсанту»).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что риск приостановки МЭЗов действительно есть, и связано это с экспортом шрота: перевозить его по железной дороге действительно экономически невыгодно, в отличие от масла. «Проблема есть, и, я считаю, она достаточно серьезная. Приведет это (сложности с экспортом) к тому, что МЭЗы сократят объемы переработки, и цена на “семечку” будут и дальше снижаться», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Аналитик OleoScope Лилия Аширова говорит, что прямой риск остановки МЭЗов из-за затоваривания шротом сложно оценить: в августе, к началу нового сезона, на МЭЗах традиционно идут плановые ремонты и снижается производительность. «Ориентир для ростовских производителей смещается на Север, Центр и Дальний Восток, что кратно увеличивает транспортное плечо», — добавляет она.



По данными Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, за восемь месяцев 2026 года экспорт продовольствия из региона вырос почти на 3% за счет злаков, тогда как поставки масложировой продукции снизились. Региональная программа по экспорту выполнена на 60%, пишет «Коммерсантъ».



Ранее «Агроинвестор» писал, что урожай подсолнечника в этом году может составить 20,7 млн т без учета новых регионов, что на 18,1% больше, чем в 2025-м. Такую оценку давала аналитическая компания «ПроЗерно». С учетом новых регионов — 22,2 млн т. При высоком урожае объем переработки может составить не более 16 млн т, переходящие запасы — превысить 5 млн т в условиях действия запретительной экспортной пошлины на сырье за пределы ЕАЭС. По словам Ашировой, отгрузки подсолнечного масла на внешние рынки сейчас идут, но ниже нормы на фоне закрытия Азово-Черноморского басейна, проблем с отгрузками из-за ЧС в Краснодарском крае и сезонного спада. Согласно мониторингу OleoScope, экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 110 тыс. т, шрота — 32 тыс. т, что значительно ниже средних показателей.



В условиях ограниченных возможностей переработки и экспорта цены на «семечку» резко снизились. Согласно мониторингу OleoScope, 18 сентября тонна подсолнечника в ЦФО в среднем стоила 27,13 тыс. руб. (цена спроса), 21 августа — 28,33 тыс., 7 августа — 45,48 тыс. В ЮФО 18 сентября средняя цена тонны подсолнечника составляла 23,65 тыс. руб., 21 августа — 26,56 тыс. руб., 31 июля — 48,12 тыс. руб. Цена предложения подсолчнечного масла в округе упала со 104,72 тыс. руб./т 21 августа до 77,38 тыс. руб./т 18 сентября. В ЦФО снижение менее драматичное — со 104 тыс. руб./т в середине августа до 83,2 тыс. руб./т. Подсолчнечный шрот в ЦФО подешевел с 18,92 тыс. руб./т до 10,4 тыс. руб./т, в ЮФО — с 17 тыс. руб./т до 9,4 тыс. руб./т.





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