Сельхозтехника тормозит. В России серьезно сократились ее производство и продажи

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Снижение рентабельности в растениеводстве не могло не сказаться на возможностях аграриев по обновлению машинно-тракторных парков. Спрос на новую технику в прошлом году заметно уменьшился, что привело к падению продаж почти на 18% и снижению объемов ее выпуска на 12,5%. В числе не очень отдаленных последствий сложившейся ситуации — сокращение производительности труда, рост издержек, замедление развития отрасли. Однако в ближайшее время эксперты не видят объективных предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону. По итогам 2025-го негативные тренды могут сохраниться

По данным ассоциации «Росспецмаш», в 2024 году, по сравнению с показателями 2023-го, объем производства российской сельскохозяйственной техники сократился на 12,5%, а ее продажи на внутреннем рынке упали на 17,6%. При этом машинно-тракторный парк российского АПК по-прежнему нуждается в масштабном обновлении: уже в 2023 году около 60% тракторов и 45% комбайнов находились в эксплуатации более 10 лет, следует из доклада Центробанка «Региональная экономика».

В 2020—2021 годах наблюдался рост спроса на сельскохозяйственную технику, напоминает аналитик консалтинговой компании НЭО Елизавета Варова. Так, в 2021-м году импортных агромашин было закуплено около 22 тыс. ед., а всего, по данным Минсельхоза, российские аграрии приобрели около 63 тыс. ед. различной техники. «Ожидалось, что в 2022-м тренд ослабнет, однако из-за геополитических обстоятельств этого не произошло: аграрии начали активно приобретать технику впрок, опасаясь возможных проблем с поставками», — рассказывает эксперт. В 2023-м спрос все-таки снизился, хоть и несущественно. Многие аграрии переключились на отечественный и восточные рынки. Таким образом средний коэффициент обновления техники за последние пять лет составил 4 — 4,9%, а средний возраст сельскохозяйственного оборудования стагнирует в пределах девяти лет, добавляет Варова.