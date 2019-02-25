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Техника
Väderstad увеличил товарооборот на 27%
Инна Ганенко
Агроинвестор
25 февраля 2019
В 2018 году Россия стала одним из самых быстрорастущих по продажам рынков
Чистая прибыль компании составила 11,8 млн евро
Фото: Väderstad

Товарооборот одного из крупнейших производителей техники и технологий для почвообработки и сева — шведской Väderstad Group - в 2018 финансовом году достиг 300 млн евро. Чистая прибыль составила 11,8 млн евро. «2018 год был рекордным для нас. Поступление заказов увеличилось на 27% для машин и на 26% — для запасных и быстроизнашивающихся деталей», — сообщил президент и главный исполнительный директор Väderstad Group Матс Боверуд на пресс-конференции, состоявшейся в ходе международной сельскохозяйственной выставки SIMA в Париже. Рынок продолжает расти, и продажи Väderstad были положительными в нескольких частях мира. В списке продаж лидируют Канада, Швеция и Россия.

Самым популярным продуктом Väderstad на российском рынке, по мнению председателя, изобретателя и совладельца компании Кристера Старка, на сегодняшний день является сеялка точного высева Tempo. «Россия является одним из важнейших направлений наших продаж, которые в этой стране активно растут. Но российские фермеры могли бы приобретать новейшие технологии активнее, если этому будет способствовать экономическая ситуация», — прокомментировал он «Агроинвестору». У России есть большой потенциал, считает Старк. Неслучайно в 2018 маркетинговом году страна стала одним из лидеров роста реализации продукции компании. Этому в частности способствовало и то, что с 2017 года Väderstad является партнером John Deere и работает с российскими сельхозпроизводителями через дилерскую сеть этой корпорации.

Компания продолжает инвестировать в рационализацию и модернизацию производства, а также в разработку новых и существующих продуктов. «Засуха этого года, особенно в северной Европе, привела к снижению урожайности на многих наших обычно сильных рынках. Однако цены на зерновые осенью выросли. Таким образом, несмотря на связанные с погодой проблемы, мы видим повышенный интерес к инвестициям в машины для обработки почвы и сеялки, которые увеличивают урожай фермеров в тяжелых погодных условиях», — отметил Боверуд.

В 2019 году Väderstad представит рынку несколько новинок. В том числе серию высокоскоростных сеялок: новейшую Tempo L8, а также новые конфигурации сеялок Tempo L12 и Tempo L18. Эти модели оборудованы восемью высевающими секциями с междурядьем 700-800 мм и бункером для удобрений на 3 тыс. л. «Это универсальная машина, позволяющая с легкостью менять количество секций с восьми на 12. В конфигурациях с восемью секциями междурядье можно установить на 700-800 мм, в то время как конфигурации с 12 секциями могут обеспечивать узкое междурядье — от 450 мм до 508 мм, — объясняет руководитель производства сеялок Väderstad Йорген Даль. — Кроме того, новые модели оборудованы бункером для удобрений на 3 тыс. л в дополнение к бункеру объемом 5 тыс. л в моделях с высокой производительностью. Бункеры в свою очередь оборудованы высокопроизводительной системой дозирования Fenix III, которая позволяет вносить до 350 кг удобрений на гектар при скорости сева 15 км/ч». Новинки компании поступят в производство в ноябре 2019 года.

Väderstad - семейная компания с головным офисом в Väderstad (Швеция), основным направлением деятельности являются разработка и производство технологических решений и техники для почвообработки и сева. Väderstad имеет представительства в 40 странах на всех континентах мира. В 2018 году штат сотрудников составил 1400 человек.

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