Продажи комбайнов упали на 45,6%

Многие предприятия сельхозмашиностроения работают в режиме неполной занятости и приостанавливают инвестиционные проекты «Ростсельмаш»

За первые восемь месяцев этого года российские производители продали 1408 зерноуборочных комбайнов на 19,9 млрд руб. с НДС, что на 45,6% в физическом и на 48,7% в денежном выражении меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел президент ассоциации «Росспецмаш», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин в ходе Российского агротехнического форума, пишет поле.рф. Продажи тракторов сократились на 38,6% в штуках, до 1712 единиц, и на 37,2% в деньгах, до 21,3 млрд руб.



Согласно презентации Бабкина, которую приводит издание, как в физическом, так и в денежном выражении увеличились только продажи машин для внесения удобрений — на 38,5% и 11,3% соответственно, до 248 единиц на 604,3 млн руб. Продажи плугов в штуках прибавили 1,7%, до 1,6 тыс. единиц, но в деньгах они сократились на 3,3%, до 1,6 млрд руб. «Есть локальные успешные сегменты, но конечно, в целом все в красной зоне», — отметил Бабкин.



«С начала 2000-х мы прошли путь от 24% до почти 70% доли отечественной техники на российском рынке. Это стало возможным благодаря инвестициям, строительству новых заводов и росту инженерных компетенций. Даже кризисные годы — 2008-й, 2018-й и 2022-й — не смогли нас остановить», — приводятся слова Бабкина на сайте форума. Однако в 2024—2025 годах отрасль столкнулась с неожиданным торможением, не связанным ни с санкциями, ни с мировой конъюнктурой, и сегодня многие предприятия работают в режиме неполной занятости, приостанавливают инвестиционные проекты, стараются сохранить коллективы и компетенции, отметил он. В частности, «Ростсельмаш» с февраля работает в одну смену, а с августа перешел на трехдневную рабочую неделю. В таком режиме предприятие продолжит работать до Нового года, пишет «РБК Ростов».



Говоря о ценах на сельхозтехнику, Бабкин обратил внимание, что они росли гораздо медленнее, чем в других отраслях. Например, стоимость зерноуборочного комбайна ACROS 585 в 2024 году снизилась на 3,4% год к году, до 12,5 млн руб., в сравнении с 2020-м она увеличилась на 50,3%. В то же время с 2020-го по 2024 год средняя цена металла выросла на 62%, природный газ подорожал на 90%. Кроме того, ключевая ставка ЦБ в 2020 году была на уровне 4,25%, а в 2024-м достигла 21%. «Мы живем не на другой планете, мы все зависим от условий, в которых мы работаем, — цитирует его поле.рф. — У нас конкуренция живая, я не вижу серьезных злоупотреблений со стороны руководства компаний».



Для преодоления кризиса в отрасли сельхозмашиностроения «Росспецмаш» предлагает ввести долгосрочные и предсказуемые правила и условия господдержки, закупать за счет бюджета только российскую сельхозтехнику, предусмотреть ежегодные субсидии на экспорт российских сельхозмашин в объеме не менее 1 млрд руб. на период до 2035 года.



