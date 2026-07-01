«Росагролизинг» запустит пилотный проект по развитию шеринга сельхозтехники

К проекту можно будет присоединиться со своей техникой, чтобы повысить эффективность ее работы Е. Разумный / Ведомости

В этом году «Росагролизинг» запустит пилотный проект платформы по развитию шеринга — совместного пользования сельскохозяйственной техникой, аналог каршеринга. Об этом гендиректр компании Павел Косов рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Косова, у проекта будет два контура: внутренний будет заниматься учетом деятельности машинно-технологических компаний (МТК) — это техника, логистика, заказы, загрузка техники; внешний контур предполагает возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной.



«Росагролизинг» формирует свою экосистему и развитие МТК — одно из важнейших направлений этой работы. «Мы переходим от лизинга к модели владения техникой и предоставления услуги, — пояснил Косов. — Это наиболее востребовано, конечно, у малых и средних предприятий, потому что, учитывая стоимость техники и ее обслуживания, не всегда выгодно владеть — выгоднее заказать услугу». Компания финансирует как сторонние МТК, так и создает свои: с начала года они появились в трех регионах, общий объем инвестиций превысил 13,5 млрд руб.



«Сейчас в полях работает 1,4 тыс. единиц техники. В этом сезоне мы вышли на работу уже в апреле, в рамках весенних полевых работ. Планируем в текущей модели обработать более 2 млн га уже в этом сезоне. Эта цифра будет расти с расширением географии нашего присутствия и увеличением парка техники наших машинно-технологических компаний, — отметил Косов. — Таким образом, мы становимся не только владельцем крупного парка, но и реальным эксплуатантом. А это совершенно другой уровень понимания, восприятия техники, ее работы в реальных условиях. Но мы считаем, что такая модель очень перспективна, потому что она обеспечивает оптимальную загрузку техники». Вся техника МТК оснащена телематическим оборудованием, что позволяет в режиме реального времени получать всю необходимую информацию о том, насколько эффективно и надежно она работает, добавил Косов.



«Чем больше новой современной техники у наших аграриев, тем выше конкурентоспособность этого сектора», — подчеркнул Мишустин, отметив, что МТК могут стать хорошим подспорьем для малых и средних хозяйств в регионах. Также глава правительсва обратил внимание, что процесс заключения договоров должен быть максимально упрощен с использованием четких, понятных цифровых решений, «чтобы люди меньше времени тратили на документооборот».



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