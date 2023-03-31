Kraft Heinz продаст производство детского питания группе «Черноголовка»

«Черноголовка» сможет использовать бренд Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода М. Стулов

Kraft Heinz заключила соглашение о продаже бизнеса по производству детского питания в России ГК «Черноголовка», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам. В нем уточняется, что в сделку входят бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия в Георгиевске (Ставропольский край) и Иваново общей мощностью более 30 тыс. т сухих, жидких каш и пюре в год. Также «Черноголовка» сможет использовать бренд Heinz Baby в течение «непродолжительного» переходного периода. Закрыть сделку предполагается летом этого года после ее утверждения регуляторами.



Продажа бизнеса детского питания в России позволит Kraft Heinz сфокусироваться на развитии основных категорий — кетчупов и соусов. Компания продолжает выпускать их на заводе в Ленинградской области, а также продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья, отметила в письме Мэри Гукасян.



О том, что Kraft Heinz намерен продать бизнес по выпуску детского питания в России стало известно летом прошлого года. В ноябре 2022-го сообщалось, что активами заинтересовались «Черноголовка», «Фармалакт», а также АФК «Система». Стоимость бизнеса тогда оценивалась в 2,5-3 млрд руб.



«Черноголовка» специализируется на производстве безалкогольных напитков, снеков, кондитерских изделий. Также она производит продукты для детского питания: фруктовые пюре, питьевые молочные каши, фрикадельки, сок и воду. Ранее «Коммерсантъ» писал, что владельцы компании давно искали возможности для приобретения известного бренда на рынке детского питания.



В конце февраля структура ГК «Черноголовка» - «Аквалайф ресурс» - попросила у ФАС разрешение на покупку 100% воронежского ООО «Келлог Рус», занимающегося производством продукции под брендом «Любятово». В декабре прошлого года американский производитель чипсов Pringles, крекеров и сухих завтраков Kellogg’s сообщил, что продает российскую часть бизнеса. Компания приняла решение уйти с российского рынка, поскольку считает нецелесообразным поддержание производства в стране. Возможная стоимость бизнеса Kellogg’s в России тогда оценивалась в 6-7 млрд руб.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

